„A kólára írta a puskáját” – Tanárok mesélnek nagy átverésekről

Előfordul, hogy a nebuló olyan fifikás, hogy még a tanárnak is el kell ismernie.
1/10 Mintha
A tanulók rendszeresen undorító állapotban hagyták a mosdót, ezért ráparancsoltam a fiúkra, hogy takarítsák ki, de úgy, mintha az angol királynő jönne látogatóba. A srácok erre telerakták a mosdót teával és Harry Potter képekkel, illetve kitettek egy brit zászlót.
2/10 A legjobb teszt
Az egyik professzornál mindig a legjobban sikerült vizsga volt a 100 százalék és az alapján osztályozta a többit. Egyszer azonban egyetlen hallgató sem jelent meg a vizsgán, így mindenki nulla százalékot ért el, ami így a legmagasabb eredmény volt, tehát mindenki átment.
Szilvit nem tartottam különösen okosnak, de mindig tökéletes teszteket írt. Amikor minden vizsgán túl volt és végzett a képzésével, elmondta, hogy a hacker haverjának köszönhetően tudta a válaszokat minden tesztre. Kérdeztem, hogy a hosszú tesztek betűsorát mégis hogyan jegyezte meg? (mindig árgus tekintettel figyeltem, hogy ne tudjon puskázni). Megmutatta a karkötőjét, amin sok-sok apró színes kis gyöngy volt. Minden szín egy betűt jelentett, ő pedig szépen sorba fűzte őket és csak leolvasta a gyöngyökről a helyes válaszokat.