„A kólára írta a puskáját” – Tanárok mesélnek nagy átverésekről

Szilvit nem tartottam különösen okosnak, de mindig tökéletes teszteket írt. Amikor minden vizsgán túl volt és végzett a képzésével, elmondta, hogy a hacker haverjának köszönhetően tudta a válaszokat minden tesztre. Kérdeztem, hogy a hosszú tesztek betűsorát mégis hogyan jegyezte meg? (mindig árgus tekintettel figyeltem, hogy ne tudjon puskázni). Megmutatta a karkötőjét, amin sok-sok apró színes kis gyöngy volt. Minden szín egy betűt jelentett, ő pedig szépen sorba fűzte őket és csak leolvasta a gyöngyökről a helyes válaszokat.



