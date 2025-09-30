Mutatjuk a legstresszesebb csillagjegyeket. Köztük vagy?

Időnként mindenkinek vannak stresszesebb szakaszai az életében, de persze az is előfordulhat, hogy neked az átlagosnál több idegeskednivaló jutott. Akár stresszes az életed, akár nem, ha az alábbi csillagjegyek között magadra ismersz, akkor te szinte keresed a kihívásokkal és feladatokkal járó élethelyzeteket – ami nyilván nem kevés feszültséggel jár.
1/5 Kos
A kosok tűzjegyűek, ennél fogva szenvedélyesek, lendületesek és pörgősek – ezek alapvetően szükségesek ahhoz, hogy villámgyorsan kiakadjanak valamin. Az egészet tetőzi, hogy kosként lételemed az irányítás, és nagyon nehezen viseled el, ha nem az akaratod szerint történik minden, hiszen te fáradhatatlanul kitartó vagy. Imádod, ha mások figyelnek rád, követnek, ami már alaphangon is stresszel jár, hiszen társul hozzá egy megfelelési kényszer.
Vezető típusként gyakran magas beosztásba kerülsz, vagy arra törekszel, hogy végre hátradőlhess a főnöki székben (bár te hátradőlni sosem fogsz igazán). Ugye, nem kell mondani, hogy ez is egy kis extra stresszt jelent?
2/5 Bak
A bakok szintén vérbeli maximalisták, de ők legalább megfontoltan azok. Tudatosabban élnek, mint a kosok, de a hivatástudatuk nem kérdőjelezhető meg. Mivel rendszeresen analizálják az aktuális élethelyzetüket és a döntéseiket, ha azoknak valaki ellentmond, akkor még az építő kritikát is személyes támadásnak veszik. Az ilyen visszajelzéseken sokat stresszelnek és agyalnak.
Bakként te sem tudod elképzelni, hogy be lehet érni valamivel, ami nem a legjobb, úgyhogy nagyon kitartóan haladsz a céljaid felé – ennek sokszor éppen a stresszes életmód az ára. Nagy problémád, hogy nehezen fejezed ki és éled meg az érzelmeidet, emiatt egyáltalán nem gyakori, hogy a meggyötört és fáradt lelked legalább a magánéletedben kicsit feltöltődik.
A rákok másként stresszelnek, mint a korábban említett jegyek. Bár nekik is fontos lehet a karrierjük, céljaikért ők is kitartóan küzdenek, leginkább a megfelelési kényszerük az, ami állandóan stresszben tartja őket. Rákként nagyon lényeges számodra a nőiség megélése, kiteljesítése, emiatt minden vélt, vagy valós kudarcot katasztrófának élsz meg.
Érzelmes és empatikus vagy, de nincs túl sok önbizalmad, állandóan megkérdőjelezed a sikereidet és a döntéseidet. Rendszeresen olyan kérdésekkel bombázod magadat, amik felőrlik az idegeidet, mert azok folyton a múltra koncentrálódnak: „Nem kellett volna másként csinálnom?”.
Erre az egészre rátesz egy lapáttal, hogy nagyon gyengéd és odaadó a személyiséged, próbálsz mindent érzelmi szinten rendezni, ami viszont újabb stressz forrást jelent.