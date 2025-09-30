Mutatjuk a legstresszesebb csillagjegyeket. Köztük vagy?

A bakok szintén vérbeli maximalisták, de ők legalább megfontoltan azok. Tudatosabban élnek, mint a kosok, de a hivatástudatuk nem kérdőjelezhető meg. Mivel rendszeresen analizálják az aktuális élethelyzetüket és a döntéseiket, ha azoknak valaki ellentmond, akkor még az építő kritikát is személyes támadásnak veszik. Az ilyen visszajelzéseken sokat stresszelnek és agyalnak.



Bakként te sem tudod elképzelni, hogy be lehet érni valamivel, ami nem a legjobb, úgyhogy nagyon kitartóan haladsz a céljaid felé – ennek sokszor éppen a stresszes életmód az ára. Nagy problémád, hogy nehezen fejezed ki és éled meg az érzelmeidet, emiatt egyáltalán nem gyakori, hogy a meggyötört és fáradt lelked legalább a magánéletedben kicsit feltöltődik.



