Eltűntek a sötét karikáim! Kipróbáltam és ezek a trükkök működnek

A szem alatti árkok a fél családomra jellemzőek – ezért teljesen valószínűleg sosem fogok tudni megszabadulni tőlük – de harminc éves korom után éreztem azt, hogy elkezdtek zavarni. Rengeteg terméket és trükköt kipróbáltam és több éves „kutatásom” eredményeképpen állíthatom, hogy az alábbi 7 módszer működik.
1/7 C-vitaminos szérum
Felsorolni is nehéz lenne, mennyi olyan állítólagos csodaszer kenceficét kentem a szemem alá, ami nagy ígéretekkel kecsegtetett, hogy aztán semmi változást ne hozzon. A C-vitaminos szérum azonban valóban világosítja a bőrt és emellett a szabad gyökök ellen is hatékonyan küzd.
A kollagéntermelést is serkenti, ami kicsit megvastagítja a bőrt a szem alatt, ami fontos, mert a szem alatti sötétség leginkább a vékony bőrnek köszönhető. A szérum használata után pár héttel már láttam a változást, valóban halványabbak lettek a karikáim.
2/7 Hanyatt fekve alvás
Világéletemben hason aludtam, így nem volt könnyű rászoknom a háton fekvésre, pedig az – főleg ha magas párna van a fejünk alatt – segít abban, hogy a víz ne gyűljön fel az arcban. Ez főleg a szem alatti duzzadás minimalizálásában segít.
Valóban, már pár nap után kevésbé volt álmos a szemem reggel a tükörben. A háton alvás ráadásul a ráncosodás ellen is hasznos.
A szem alatti puffadás és a karikák ellen jól működik egy jeges arcmasszírozó. Ezt a remek kis eszközt a fagyasztóban kell tartani, majd reggel párszor átgurítani az arcon és volt-nincs puffadás, egy perc alatt szépen leviszi. Azért is szeretem használni, mert a pirosságot is eltünteti az arcról, felpezsdíti a keringést.
Olyan frissítő, hogy azonnal felébredek tőle, ezért a reggeli rutinom szerves része.