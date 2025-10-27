Eltűntek a sötét karikáim! Kipróbáltam és ezek a trükkök működnek
iStock

Címlap / Stílus / Arc / Eltűntek a sötét karikáim! Kipróbáltam...

Eltűntek a sötét karikáim! Kipróbáltam és ezek a trükkök működnek

Szőke Angéla
Írta 2025.10.27.

A szem alatti árkok a fél családomra jellemzőek – ezért teljesen valószínűleg sosem fogok tudni megszabadulni tőlük – de harminc éves korom után éreztem azt, hogy elkezdtek zavarni. Rengeteg terméket és trükköt kipróbáltam és több éves „kutatásom” eredményeképpen állíthatom, hogy az alábbi 7 módszer működik.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

1/7 C-vitaminos szérum

C-vitaminos szérum
Felsorolni is nehéz lenne, mennyi olyan állítólagos csodaszer kenceficét kentem a szemem alá, ami nagy ígéretekkel kecsegtetett, hogy aztán semmi változást ne hozzon. A C-vitaminos szérum azonban valóban világosítja a bőrt és emellett a szabad gyökök ellen is hatékonyan küzd.

A kollagéntermelést is serkenti, ami kicsit megvastagítja a bőrt a szem alatt, ami fontos, mert a szem alatti sötétség leginkább a vékony bőrnek köszönhető. A szérum használata után pár héttel már láttam a változást, valóban halványabbak lettek a karikáim.

2/7 Hanyatt fekve alvás

Hanyatt fekve alvás
Világéletemben hason aludtam, így nem volt könnyű rászoknom a háton fekvésre, pedig az – főleg ha magas párna van a fejünk alatt – segít abban, hogy a víz ne gyűljön fel az arcban. Ez főleg a szem alatti duzzadás minimalizálásában segít.

Valóban, már pár nap után kevésbé volt álmos a szemem reggel a tükörben. A háton alvás ráadásul a ráncosodás ellen is hasznos.

Olvass még a témában

3/7 Jég roller arcmasszírozó

Jég roller arcmasszírozó
A szem alatti puffadás és a karikák ellen jól működik egy jeges arcmasszírozó. Ezt a remek kis eszközt a fagyasztóban kell tartani, majd reggel párszor átgurítani az arcon és volt-nincs puffadás, egy perc alatt szépen leviszi. Azért is szeretem használni, mert a pirosságot is eltünteti az arcról, felpezsdíti a keringést.

Olyan frissítő, hogy azonnal felébredek tőle, ezért a reggeli rutinom szerves része.

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»

🎯 Mások ezt olvassák

Miért nem mondja el? Így gondolkoznak a szeretők

Miért nem mondja el? Így gondolkoznak a szeretők
Eltűntek a sötét karikáim! Kipróbáltam és ezek a trükkök működnek

Eltűntek a sötét karikáim! Kipróbáltam és ezek a trükkök működnek
A legjobb nyugtató párnák, hogy a nyári meleg napokon is pihentetőek legyenek az esték

A legjobb nyugtató párnák, hogy a nyári meleg napokon is pihentetőek legyenek az esték
A szemünk színe sokat elárul a személyiségünkről – Rád igaz?

A szemünk színe sokat elárul a személyiségünkről – Rád igaz?
5 „merénylet”, amit az öntöttvas serpenyőd ellen elkövethetsz

5 „merénylet”, amit az öntöttvas serpenyőd ellen elkövethetsz
3 szabály: így nem fog hizlalni a turmix és illeszthető be a fogyókúrába

3 szabály: így nem fog hizlalni a turmix és illeszthető be a fogyókúrába
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK