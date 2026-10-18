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Így kösd meg a sálad, ha elmúltál 50 – fiatalítani fog
Unsplash

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Így kösd meg a sálad, ha elmúltál 50 – fiatalítani fog

Váradi Petra
Írta 2026.10.18.
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Egy egyszerű sálkötés is feldobhatja a megjelenésedet 50 felett. Mutatjuk, hogyan készíts laza, aszimmetrikus csomót, és milyen anyagot válassz hozzá.

Egy jól megválasztott sál és egy egyszerű csomó az egész megjelenést frissebbé teheti. 50 felett sem kell lemondanod a divatos kiegészítőkről, sőt egy lazán megkötött, aszimmetrikusan leomló sál még az arcodat is szépen keretezheti. Mutatjuk, hogyan készítheted el ezt a könnyed, fiatalos megoldást néhány egyszerű mozdulattal.

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Miért előnyös az aszimmetrikus sálkötés 50 felett?

A szorosan a nyak köré tekert, sokrétegű sál könnyen nehézkessé teheti az összhatást. Ezzel szemben a lazán megkötött, oldalra húzott sál könnyedebb megjelenést kölcsönöz, és érdekesebbé teszi még a legegyszerűbb összeállítást is.

Az aszimmetrikus forma megtöri a ruházat egyenes vonalait, miközben a nyak egy részét szabadon hagyja. Így a kiegészítő nem uralja az öltözéket, hanem finoman egészíti ki azt. A megfelelő szín és anyag kiválasztásával ráadásul az arcodhoz is közelebb kerülhet egy olyan árnyalat, amely üdébbé teszi az összképet.

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