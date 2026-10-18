Így kösd meg a sálad, ha elmúltál 50 – fiatalítani fog

Egy jól megválasztott sál és egy egyszerű csomó az egész megjelenést frissebbé teheti. 50 felett sem kell lemondanod a divatos kiegészítőkről, sőt egy lazán megkötött, aszimmetrikusan leomló sál még az arcodat is szépen keretezheti. Mutatjuk, hogyan készítheted el ezt a könnyed, fiatalos megoldást néhány egyszerű mozdulattal.
Miért előnyös az aszimmetrikus sálkötés 50 felett?
A szorosan a nyak köré tekert, sokrétegű sál könnyen nehézkessé teheti az összhatást. Ezzel szemben a lazán megkötött, oldalra húzott sál könnyedebb megjelenést kölcsönöz, és érdekesebbé teszi még a legegyszerűbb összeállítást is.
Az aszimmetrikus forma megtöri a ruházat egyenes vonalait, miközben a nyak egy részét szabadon hagyja. Így a kiegészítő nem uralja az öltözéket, hanem finoman egészíti ki azt. A megfelelő szín és anyag kiválasztásával ráadásul az arcodhoz is közelebb kerülhet egy olyan árnyalat, amely üdébbé teszi az összképet.
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