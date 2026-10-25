4 helyiség a lakásban, ahol ha rossz a fény, folyamatosan fáradt leszel

Négy olyan helyiség van a legtöbb otthonban, ahol a rosszul megválasztott világítás szó szerint kiszívja az energiát, anélkül, hogy ennek tudatában lennénk.

Három kávé is kevés ahhoz, hogy rendesen felébredj, pedig nyolc órát aludtál. A hiba gyakran nem az alvásban, hanem a lámpákban keresendő: a fényhőmérséklet és a fényerő ugyanis közvetlenül hat a belső órára, a koncentrációra és a hangulatra.

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A hálószoba, ahol hideg fény ébren tart

A hálóban sokan ugyanazt a hideg fényű, kékes árnyalatú LED izzót használják, amit a nappaliban vagy a konyhában is. Ez a fajta fény azonban a nappali világosságot imitálja, így a szervezet este sem kezd el felkészülni az alvásra. A melatonintermelést éppen ez a kékes tónus gátolja a leginkább, ezért hiába fekszünk le időben, a mélyalvás később és nehezebben jön.

A megoldás egyszerű: a hálóban érdemes meleg fényű, 2700 kelvin körüli izzókra váltani, és lefekvés előtt egy órával lehalkítani vagy kikapcsolni a plafonvilágítást. Olvass még a témában „A nőknél bűntudat és sírás, a férfiaknál düh és alkoholizmus” – Hogyan mutatkozik meg a depresszió a két nemnél Nem leszek népszerű, de kimondom: nem mindenki érdemel második esélyt Egész életünkben egy célt hajszolunk – de közben élvezzük az utazást? Nem gondoltam, hogy a szomszédom miatt kell majd „azt a beszélgetést” előbb lefolytatnom a gyerekemmel

Egy gyenge fényű éjjeli lámpa sokkal inkább barátja az esti lecsendesedésnek, mint a mennyezeti szpot.

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