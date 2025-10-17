„A testem jelezte, hogy baj van, de én csak diétáztam tovább” – ezek a jelei, hogy rossz diétát folytatsz
„A testem jelezte, hogy baj van, de én csak diétáztam tovább” – ezek a jelei, hogy rossz diétát folytatsz

Farkas Izabella
Írta 2025.10.17.

Az életmódváltás, a diétákból vagy edzésprogramokból származó eredmények gyakran a türelem és kitartás gyümölcsei. De mi történik akkor, ha a testünk más jeleket küld, és mi figyelmen kívül hagyjuk ezeket, mert annyira elszántak vagyunk a célunk elérésében? Sajnos sokszor a helytelen diéta több kárt okozhat, mint amennyi hasznot hozhat nekünk. Fontos, hogy felismerjük, mikor van ideje megállni és újragondolni a stratégiánkat.

Állandó fáradtság

Az állandó fáradtság nem csupán az energiahiányra utalhat, hanem arra is, hogy a szervezet nem kapja meg azokat a tápanyagokat, amelyekre szüksége van a megfelelő működéshez. Ha folyamatosan gyengének és kimerültnek érzed magad, lehet, hogy a diétád túlságosan korlátozó, és nem fedezi a napi energiaszükségletedet.

