4 rejtett tó Magyarországon, ami tökéletesen kielégíti a vízpart igényedet

Ha a Balaton helyett – vagy mellett – idén valami különleges, új hazai úti célra vágysz, és a strandolás mellett kirándulás, túrázás is szerepel a terveid között, látogass el Magyarország kevésbé közismert, nem kevésbé hangulatos tavaihoz. Cikkünkben ezek közül is a legizgalmasabbakat mutatjuk be.

1/4. Szálkai-tó Tolna megyében, Szekszárd közelében található a Szálkai-tó, mely a pecázni és a strandolni vágyók számára egyaránt ideális célpont. A víztározót a hetvenes évek végén, a Lajvér patak felduzzasztásával alakították ki, azóta a közeli Szálka nevű falvacska fő vonzereje, kiépített stranddal, nyaranta rendszeres programokkal várja a látogatókat. A mintegy 15 négyzetkilométeren elterülő tó legmélyebb pontja 2 méter, találni homokos és kavicsos partszakaszt is, a fürdőzés mellett pedig vízibicikli-, csónak- és kajakkölcsönzésre is van lehetőség, a strandon pedig játszótér és röplabdapálya vár. Szálkán sokan foglalkoznak vendéglátással, hangulatos vendégházak, fogadók várják a turistákat, de kempingezésre is van lehetőség.

