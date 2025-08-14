10 pici konyha, 10 négyzetméter alatt

A konyha sokak szerint a lakás lelke, itt készülnek azok a finomságok, amik aztán az egész családot az asztal köré gyűjtik, de persze, ha egyedül élsz, akkor sem elhanyagolható, hogy reggelire hívogató-e a helyiség. Ötleteink segíthetnek, hogy akkor is bájos konyhát alakíts ki, ha erre csak néhány négyzetmétered van.

Svéd dizájn

Ha aprócska helyen kell berendezned a konyhádat, érdemes a skandináv stílussal kacérkodnod, mert ez egyszerre praktikus és divatos is, így tökéletes választás lehet. A beépített elemek és a minőségi anyagok garantálják, hogy a konyhában mindennek jut hely, és évek múlva is ugyanilyen mutatós marad.

Ha ezt a dizájnt választod, járólap helyett használj vizes helyiségekben is használható fa padlóburkolatot – egy szép hidegburkolathoz képest nem feltétlenül drágább, viszont az egész helyiséget melegebbé teszi.

Vidám színek

Ha inkább a bolondos, bohókás stílus áll közelebb hozzád, egy csepp modernséggel fűszerezve ez is jól mutathat a talpalatnyi konyhában. A kis konyha akár egy panellakás aprócska terében is kialakítható.

Ha nem is akarsz a konyhában enni, akkor is érdemes legalább egy kis padot betenni, ahová leülhetsz meginni egy kávét, vagy, ha vendéged van, akkor ő leülhet, amíg te elkészíted neki a teáját.

Ha a belmagasság megengedi, mindenképpen használd ki a teret, és tegyél be néhány magas szekrényt, ahol a ritkábban használt dolgokat is tárolhatod.