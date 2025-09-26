7 önfejlesztő szokás, amit a világ legsikeresebb emberei is alkalmaznak

A rendszeres olvasás nem csupán a tudás növelésére szolgál, hanem számos további előnnyel is jár. Bill Gates, a Microsoft alapítója, köztudottan nagy rajongója az olvasásnak, és évente körülbelül 50 könyvet fogyaszt el. Gates szerint az olvasás lehetőséget nyújt arra, hogy más szemszögből lássuk a világot, és új ötleteket merítsünk.

Rendszeres olvasás

Az olvasás fejleszti a kritikus gondolkodást, javítja a koncentrációt és lehetővé teszi az empátia elmélyítését, mivel beleláthatunk különböző karakterek és kultúrák életébe. Ehhez a szokáshoz nem szükséges könyvek tucatját elolvasni havonta; a kulcs a rendszeresség és a változatosság. Olyan könyvek kiválasztása javasolt, amelyek különféle témákban bővítik látókörünket.

