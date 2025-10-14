Ez a 3 őszi vitamin hiánya okozhatja, ha állandóan fáradtnak érzed magad

D-vitamin jelentősége
A D-vitamin híján sokan „napfényvitaminként” ismerik, hiszen a test elsősorban napsugárzás hatására állítja elő. Ősszel azonban jóval kevesebb napsütés ér bennünket, így D-vitamin raktáraink gyorsan lemerülhetnek. A D-vitamin segít az immunrendszer erősítésében és a csontok egészségének megőrzésében is, de hangulatunkra is jelentős hatással van. Hiánya levertséghez, fáradékonysághoz vezethet.
Fontos tehát, hogy a hétköznapok során pótoljuk, például D-vitamin kapszulák formájában, vagy igyekezzünk minél több időt tölteni a szabadban, amikor a nap süt. A halak, mint például a lazac és a tonhal, valamint a tojássárgája is kiváló D-vitamin források.
