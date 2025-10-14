Ez a 3 őszi vitamin hiánya okozhatja, ha állandóan fáradtnak érzed magad

Mikor megérkezik az ősz, a természet lassan megnyugszik, és az emberek gyakran érzik magukat fáradékonynak, kimerültnek. Az állandó fáradtság hátterében gyakran vitaminok hiánya állhat, amelyek különösen fontosak ezekben a hónapokban. Az alábbiakban három olyan esszenciális vitaminról lesz szó, amelyek pótlása segíthet visszanyerni az energiádat.

D-vitamin jelentősége

A D-vitamin híján sokan „napfényvitaminként” ismerik, hiszen a test elsősorban napsugárzás hatására állítja elő. Ősszel azonban jóval kevesebb napsütés ér bennünket, így D-vitamin raktáraink gyorsan lemerülhetnek. A D-vitamin segít az immunrendszer erősítésében és a csontok egészségének megőrzésében is, de hangulatunkra is jelentős hatással van. Hiánya levertséghez, fáradékonysághoz vezethet.

Fontos tehát, hogy a hétköznapok során pótoljuk, például D-vitamin kapszulák formájában, vagy igyekezzünk minél több időt tölteni a szabadban, amikor a nap süt. A halak, mint például a lazac és a tonhal, valamint a tojássárgája is kiváló D-vitamin források.

