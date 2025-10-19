Az ősz végének legjobb vitaminforrásai – nem a C-vitamin az első!
iStock

Az ősz végének legjobb vitaminforrásai – nem a C-vitamin az első!

Farkas Izabella
Írta 2025.10.19.

Amikor az őszi hónapok végéhez közelítünk, a természet még mindig bővelkedik olyan vitaminokban és tápanyagokban, amelyek hozzájárulhatnak az egészségünk megőrzéséhez. Habár a C-vitamin szerepe közismert a megfázás és az influenza elleni védelemben, az ősz folyamán más vitaminokat is fontos előtérbe helyeznünk. Lássuk, melyek ezek a hasznos vitaminok, miért fontosak, és mely forrásokból szerezhetjük be őket!

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

D-vitamin – az immunrendszer védelmezője

Az őszi időszakban a nappalok rövidülésével és a napsütés csökkenésével egyre nehezebb elegendő D-vitamint beszerezni a természetes napsugárzásból. A D-vitamin kulcsfontosságú az immunrendszer megfelelő működéséhez és a csontok egészségének megőrzéséhez. Segíti a kalcium felszívódását és a vér kalciumszintjének szabályozását, ami elengedhetetlen a csontjaink egészséges szerkezetének fenntartásához.

A D-vitamin természetes forrásai közé tartoznak a zsíros halak, mint a lazac, a makréla és a tonhal, továbbá a tojássárgája és a D-vitaminnal dúsított tejtermékek. Ősszel érdemes gyakrabban fogyasztani ezeket az ételeket, hogy pótoljuk a napfény hiányát.

