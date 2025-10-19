Az ősz végének legjobb vitaminforrásai – nem a C-vitamin az első!

D-vitamin – az immunrendszer védelmezője
Az őszi időszakban a nappalok rövidülésével és a napsütés csökkenésével egyre nehezebb elegendő D-vitamint beszerezni a természetes napsugárzásból. A D-vitamin kulcsfontosságú az immunrendszer megfelelő működéséhez és a csontok egészségének megőrzéséhez. Segíti a kalcium felszívódását és a vér kalciumszintjének szabályozását, ami elengedhetetlen a csontjaink egészséges szerkezetének fenntartásához.
A D-vitamin természetes forrásai közé tartoznak a zsíros halak, mint a lazac, a makréla és a tonhal, továbbá a tojássárgája és a D-vitaminnal dúsított tejtermékek. Ősszel érdemes gyakrabban fogyasztani ezeket az ételeket, hogy pótoljuk a napfény hiányát.
