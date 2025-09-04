A 3 leghatásosabb nyugtató tea estére, ha máris sok a szeptemberi pörgéből

Ezek az italok hagyományosan természetes összetevőik révén támogatják a relaxációt, segítenek lelassítani a felgyorsult gondolatokat, és megteremtik az esti kikapcsolódáshoz szükséges hangulatot. A következőkben három olyan teát mutatunk be, melyek különösen hatékonyak lehetnek a napi stressz enyhítésében.
Kamilla – az ősi nyugtató
A kamilla tea évezredek óta híres nyugtató hatásáról, és az egyik legismertebb gyógynövény, amit álmatlanság ellen használnak. Az apró fehér virágokból készült tea bizonyítottan csökkenti a szorongást és segít az elalvásban. Magas flavonoid tartalmának köszönhetően a kamilla nyugtató hatású az idegrendszerre, és a kamilla növényben található apigenin vegyületnek köszönhetően segít a pihenésben.
Egy bögre kamilla tea fogyasztása egy hosszú nap után segíthet lekapcsolni az agy állandó pörgését és megteremteni a belső békét. Kutatások kimutatták, hogy a kamilla kivonatának rendszeres fogyasztása enyhítheti a szorongásos tüneteket, ami különösen hasznos lehet azoknak, akik nehezen kapcsolnak ki esténként.
