Jó a növényi tej, de nem mindegyik. Ha ilyet választasz, rontja a bélflórád

Az utóbbi években egyre többen fordulnak a növényi eredetű tejalternatívák felé, legyen szó egészségügyi megfontolásokról, ételallergiáról vagy egyszerűen a fenntarthatóság iránti elköteleződésről. Míg ezek az italok bizonyos előnyökkel rendelkeznek, van, amikor a választásunk váratlan következményekkel járhat. A bélflóra szerepe az emésztésben és az immunerősítő hatása közismert, így nem meglepő, hogy minden, ami negatívan hat rá, aggodalomra adhat okot.

A növényi alapú tejpótlók palettája igen széles; ide tartozik például a mandulatej, a szójatej, a rizstej és a zabtej is. Ezek az italok különféleképpen hatnak a szervezetre, mivel összetételük és tápanyagtartalmuk eltérő. Emellett különböző módon hatnak a bélflórára is, attól függően, hogy milyen összetevőkből és milyen feldolgozási módszerekkel készülnek.

Hozzáadott cukrok

Miközben a növényi tejek széles körű népszerűségre tettek szert, egyre inkább felismerik, hogy ezek hatása a bélflórára nem egyértelműen pozitív. Az egyes növényi tejek hozzáadott cukrokat tartalmazhatnak, ami kedvezőtlen feltételek teremt a bélbaktériumok számára, hiszen ezek a cukrok táptalajként szolgálhatnak a káros mikroorganizmusoknak.

Egyes összetevők ártanak neked

Több növényi tej tartalmazhat adalékanyagokat, például emulgeálószereket és sűrítőanyagokat, melyek célja, hogy javítsák az ital textúráját és eltarthatóságát. Az emulgeálószerek azonban befolyásolhatják a bél mikrobiom összetételét, hosszú távon gyulladásos folyamatokat indítva el.

Bár a mandulatej és más dió alapú italok rendkívül népszerűek, ezek fogyasztása sem feltétlen mindenki számára előnyös. A diófélék allergén hatása ismert, és túlzott fogyasztásuk szintén befolyásolhatja a bélflóra egyensúlyát, különösen az érzékeny emésztőrendszerrel rendelkezőknél.

