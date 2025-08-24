Jó a növényi tej, de nem mindegyik. Ha ilyet választasz, rontja a bélflórád
Jó a növényi tej, de nem mindegyik. Ha ilyet választasz, rontja a bélflórád

Farkas Izabella
Írta 2025.08.24.

Az utóbbi években egyre többen fordulnak a növényi eredetű tejalternatívák felé, legyen szó egészségügyi megfontolásokról, ételallergiáról vagy egyszerűen a fenntarthatóság iránti elköteleződésről. Míg ezek az italok bizonyos előnyökkel rendelkeznek, van, amikor a választásunk váratlan következményekkel járhat. A bélflóra szerepe az emésztésben és az immunerősítő hatása közismert, így nem meglepő, hogy minden, ami negatívan hat rá, aggodalomra adhat okot.

A növényi alapú tejpótlók palettája igen széles; ide tartozik például a mandulatej, a szójatej, a rizstej és a zabtej is. Ezek az italok különféleképpen hatnak a szervezetre, mivel összetételük és tápanyagtartalmuk eltérő. Emellett különböző módon hatnak a bélflórára is, attól függően, hogy milyen összetevőkből és milyen feldolgozási módszerekkel készülnek.

Hozzáadott cukrok

Miközben a növényi tejek széles körű népszerűségre tettek szert, egyre inkább felismerik, hogy ezek hatása a bélflórára nem egyértelműen pozitív. Az egyes növényi tejek hozzáadott cukrokat tartalmazhatnak, ami kedvezőtlen feltételek teremt a bélbaktériumok számára, hiszen ezek a cukrok táptalajként szolgálhatnak a káros mikroorganizmusoknak.

Továbbá bizonyos növényi alapanyagok, például a szója, fitoösztrogéneket tartalmaznak, amelyek hormonális zavarokat idézhetnek elő.

Egyes összetevők ártanak neked

Több növényi tej tartalmazhat adalékanyagokat, például emulgeálószereket és sűrítőanyagokat, melyek célja, hogy javítsák az ital textúráját és eltarthatóságát. Az emulgeálószerek azonban befolyásolhatják a bél mikrobiom összetételét, hosszú távon gyulladásos folyamatokat indítva el.

Bár a mandulatej és más dió alapú italok rendkívül népszerűek, ezek fogyasztása sem feltétlen mindenki számára előnyös. A diófélék allergén hatása ismert, és túlzott fogyasztásuk szintén befolyásolhatja a bélflóra egyensúlyát, különösen az érzékeny emésztőrendszerrel rendelkezőknél.

