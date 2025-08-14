Híres sportolók, akik növényi táplálkozást folytatnak és sikeresebbek, mint valaha

Lewis Hamilton: A Forma-1 zöld harcosa
Lewis Hamilton, a Forma-1 világbajnoka, 2017-ben tért át a növényi alapú étrendre. Hamilton nemcsak a saját egészségi állapotának javítása érdekében döntött így, hanem az állatvédelmi és környezeti szempontokat is figyelembe vette. Az áttérés óta Lewis kiemelkedő formában van, ami az eredményein is megmutatkozik. Az elmúlt években többször is a dobogó legfelső fokára állhatott.
Hamilton elmondása szerint a növényi étrend által energikusabbnak és mentálisan frissebbnek érzi magát. Emellett a regenerációs ideje is csökkent, ami rendkívül fontos a Forma-1-es versenynaptár szoros menetrendjében.
