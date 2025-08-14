Híres sportolók, akik növényi táplálkozást folytatnak és sikeresebbek, mint valaha

A növényi alapú étrend az utóbbi években egyre inkább népszerűvé vált, nemcsak az átlagemberek körében, hanem a profi sportolók között is. Egyre többen választják ezt az életmódot különböző okokból, legyen az egészségügyi előny vagy etikai meggyőződés. Ebben a cikkben bemutatunk öt híres sportolót, akik áttértek a növényi étrendre, és ezzel együtt a teljesítményük is szárnyaló irányt vett.

Lewis Hamilton: A Forma-1 zöld harcosa

Lewis Hamilton, a Forma-1 világbajnoka, 2017-ben tért át a növényi alapú étrendre. Hamilton nemcsak a saját egészségi állapotának javítása érdekében döntött így, hanem az állatvédelmi és környezeti szempontokat is figyelembe vette. Az áttérés óta Lewis kiemelkedő formában van, ami az eredményein is megmutatkozik. Az elmúlt években többször is a dobogó legfelső fokára állhatott.

Hamilton elmondása szerint a növényi étrend által energikusabbnak és mentálisan frissebbnek érzi magát. Emellett a regenerációs ideje is csökkent, ami rendkívül fontos a Forma-1-es versenynaptár szoros menetrendjében.