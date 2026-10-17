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Nem kell kidobnod a skinnydet – ha ezzel a cipővel viseled, divatos leszel
Unsplash

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Nem kell kidobnod a skinnydet – ha ezzel a cipővel viseled, divatos leszel

Szabó Erzsébet
Írta 2026.10.17.
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Jó hírem van: az ikonikus, lábszárhoz simuló és ősszel kifejezetten praktikus fazonoktól idén sem kell búcsút venned – de nem árt átgondolnod, mivel veszed majd fel őket!

Az újabb darabok sokkal kényelmesebbek

A mai divatipar teljesen újragondolta az alapanyagokat, így a hangsúly végre a minőségre és a strukturált formákra helyeződött át. A modern pamutszövetek szépen követik az alakot, megfelelő tartást biztosítanak, és nem tapadnak rá úgy a lábakra, mint a régi skinnyk.

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A bokánál végződő, egyenesebb vonalvezetés tökéletes keretet ad a kecses lábbeliknek, így az egész megjelenésünk érettebb, kiegyensúlyozottabb és letisztultabb hatást kelt majd.

Milyen cipővel hordd? Ehhez a letisztult alapszabáshoz a legújabb divat szerint egy robusztusabb, vastag talpú bőrmokaszint érdemes választanod, ami menő, maszkulin kontrasztot ad a szűk szárakhoz.

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