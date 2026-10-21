Nem csak a sütőtökös programoké az ősz: egy különleges kirándulóhely, amit érdemes felírnod az őszi bakancslistádra

A Zalahaláp mellett magasodó Haláp-hegy egy olyan különleges kirándulóhely, ahol tűz, idő és emberi kéz formálta a tájat – és amit egyszer látni kell.

Az első hűvös reggelekkel észrevétlenül megérkezik a vágy a bekuckózásra és a hangulatos, eszegetős-iszogatós fesztiválokra. Bár ezeknek az őszi rituáléknak is megvan a maguk varázsa, nem érdemes elfelejteni, hogy a természet ilyenkor azt az arcát mutatja, amit kár lenne a négy fal közül nézni.

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A férjemmel és a kislányunkkal mi sem akartuk a nappaliban tölteni az egyik utolsó, gyönyörűen napfényes hétvégét, így útnak indultunk a Tapolcai-medence felé. Olyan úti célt kerestünk, ami gyerekkel is kényelmesen, megerőltetés nélkül bejárható, mégis többet nyújt egy egyszerű erdei sétánál. Így találtunk rá a Zalahaláp mellett magasodó Haláp-hegyre, amely az első pillanattól kezdve teljesen elvarázsolt minket.

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