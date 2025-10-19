Mindenki ismer mindenkit? – A „kicsi a világ” kísérlet izgalmasabb, mint gondolnád

Mióta léteznek közösségi oldalak, folyamatosan az az érzésem, hogy mindenki ismer mindenkit. A legtöbb sociam média platformon van olyan lehetőség, mellyel utána lehetett járni annak, hogy kit ismerhetünk.

A csodálatos emberi agy

Az ember cselekvése, helyzetváltoztatása kiszámíthatatlan – így gondoljuk. Pedig ez nem igaz, mert minden embernek meg vannak egyéni szokásai, ami alapján cselekvéseinek helyét és idejét ki lehet számolni, viszonylag pontosan. Az emberi agy is képes arra, hogy ezeket a műveleteket észrevétlenül, a háttérben végezze, így arra is képes, hogy ezek alapján ,,bejósoljon” dolgokat.

Mivel bizonyos információknak nincs birtokában, tévedhet. Ilyenkor szoktunk nagyot csodálkozni, ha összefutunk egy olyan helyen egy ismerőssel, ahol nem számítunk a másik ember jelenlétére.

Az emberi ismeretség térképe

Ez gyakorlatilag olyan, mint egy kusza pókháló. Hihetetlen, de nem kell olyan sok embert ismerni ahhoz, hogy akár a világ másik végén találjunk egy másik olyan embert, akivel van legalább egy közös ismerősünk.

Ezt térképen is meg lehet jeleníteni. Úgy nevezik, hét kézfogás szabály. Maga a kísérlet elég egyszerű volt.

Az USA-ban, Nebraska és Kansas állam egy-egy városát választották ki hozzá, hiszen ez a két hely elég messze volt a kísérlet elvégzéséhez.

Kicsi a világ kísérlet

E két helyre véletlenszerűen küldtek ki leveleket, mely információt tartalmazott a kísérletről. Gyakorlatilag arra kérték az embereket, hogy egy ,,add tovább” játékban vegyenek részt.

A cél, hogy egy Bostonban élő férfit megtaláljanak. Mindenki, aki tovább adta a levelet, felkerült egy listára, mely a levél útját volt hivatott követni.

Az érdekes az volt, hogy elég volt ilyen távolság mellett 5-7 ember ahhoz, hogy Bostonba célba érjen a levél. Megfigyelték továbbá azt is, hogy az emberek a földrajzilag hozzájuk közelebb eső embereknek küldték tovább a levelet.

A facebook

A facebook is indított ilyen kísérletet, 2011-ben. Szintén USA-ban felkértek minden regisztrált tagot, hogy segítsenek igazolni a kicsi a világ elméletet – ott hat lépés elméletnek nevezték. Olyannyira népszerű volt ez a kísérlet, hogy még a Washington Post is foglalkozott vele.

Az eredményeket végül egy rangos tudományos lapban publikálták. Arról már nem szól a fáma, hogy végül is sikerült-e a kísérlettel bebizonyítania a facebooknak, hogy valóban létezik-e ilyen szabály.

Maga az elmélet magyar vonatkozású, ugyanis Karinthy Frigyes, Láncszemek című novellájában említi ezt a ,,szabályt”, melyet 1929-ben írt. Úgy vélte, hogy egy ismerősök által alkotott láncban a láncszemek növekedésével párhuzamosan exponenciálisan növekszik az ismerősök száma.

Úgy gondolta, hogy az emberi ismeretségek hálója alkotja az egész emberiséget. Tehát, nincs teljesen elszigetelt ember, embercsoport. Az ember tehát bizonyítottan társas lény. Nem is akármennyire.

A gyakorlati haszon

Ezzel az elmélettel akár meg lehet találni eltűnt személyeket is. A közösségi oldalak élnek ezzel a lehetőséggel, ám ez még mindig nem elég szervezett. Egyes szervezetek foglalkoznak eltűnt személyek felkutatásával.

A Vöröskeresztnek is volt – talán még most is van – ilyen hálózata. Tehát, ezek az elméletek nem csupán tudósok játékai, hanem valós hasznuk is van, az emberiség javára szolgálatba lehet állítani.

Ami elkeserítő

Pár nappal ezelőtt eltűnt egy 10 éves kislány. A facebook-on is megjelent a képe, rádión keresztül is keresték, és természetesen a rendőrség is.

A kislányt egy villamosvezető találta meg, az otthonától távol, véletlenül. Nem tudta, hogy a kislányt keresik, csak feltűnt neki, hogy egyedül van és riadt. Ami ebben az esetben elkeserítő volt, hogy a közösségi oldalon alig osztották meg a gyermek fényképét.

Az ember társas lény, régóta tudjuk. Azóta, mióta azt is, hogy igenis csak egymást segítve tudunk biztonságos, élhető életet élni. A kicsi a világ szabályai szerint akár boldog, élhető hellyé is tehetnénk ezt a bolygót. Az ismeretség, a barátság erre jó alap, de kell hozzá némi szociális érzék is, és egy kis szív…

