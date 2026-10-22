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„Csak jót akartam” – 5 mondat, amit a mérgező emberek mondanak, amikor megbántanak
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„Csak jót akartam” – 5 mondat, amit a mérgező emberek mondanak, amikor megbántanak

Farkas Izabella
Írta 2026.10.22.
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A „csak jót akartam” és még néhány ártatlannak tűnő mondat mögött sokszor a felelősség hárítása és a bántó viselkedés igazolása húzódik meg.

Van egy pillanat egy vita közepén, amikor hirtelen nem is az történik, amit vártál. Te sértődtél meg, te kaptál egy odavetett mondatot vagy egy gúnyos megjegyzést, mégis percek alatt azon kapod magad, hogy te magyarázkodsz. A pszichológiában ezt a mozdulatot DARVO-nak hívják: tagadás, támadás, majd az áldozat és az elkövető szerepének felcserélése. A mérgező kapcsolatokban ez a technika nem véletlenül ismétlődik újra és újra, hanem azért, mert működik. Van néhány visszatérő mondat, amiről érdemes megtanulni felismerni, hogy valójában mit takar.

A zodiákus 4 legmakacsabb csillagjegye

1. „Csak jót akartam”

Ez a mondat elsőre ártatlannak tűnik, hiszen ki vitatná, hogy valaki jó szándékkal cselekedett? A probléma az, hogy ez a fordulat gyakran nem magyarázat, hanem lezárás: azt üzeni, hogy a szándék fontosabb, mint a hatás, tehát a te rossz érzésed érvénytelen. A szándék és a következmény két külön dolog, és egy egészséges kapcsolatban mindkettőt lehet egyszerre elismerni.

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