Ezeket a vitaminokat kellene reggel, ezeket délben és vacsora után beszedni
unsplash.com

Címlap / Életmód / Egészség / Ezeket a vitaminokat kellene reggel,...

Ezeket a vitaminokat kellene reggel, ezeket délben és vacsora után beszedni

Farkas Izabella
Írta 2025.09.05.

Az egészséges életmód fenntartása érdekében a vitaminok helyes időzítésének kérdése gyakran felmerül. A mindennapi rutinba való beépítésük nemcsak a fizikai, hanem a mentális jólétünket is jelentősen javíthatja. Különösen fontos, hogy tudjuk, melyik vitamint mikor és hogyan érdemes fogyasztani, hogy a lehető legjobban hasznosuljanak a szervezetünkben.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Reggeli vitaminbevitel

A reggeli órákban történő vitaminszedés előnye, hogy a szervezet az ébredéskor különösen fogékony a tápanyagbevitelre, és ilyenkor a legfrissebb az anyagcsere.

A vízben oldódó vitaminok, mint például a B-csoport vitaminjai és a C-vitamin, különösen jól hasznosulnak ebben az időszakban.

A B-vitaminok, amelyek elsősorban az energiatermelést segítik elő, a reggeli órákban fogyasztva támogatják a napi aktivitást és a stressz kezelését. A C-vitamin, amely erős antioxidáns tulajdonságokkal bír, szintén reggel a leghatásosabb, különösen, ha naranccsal vagy más citrusfélékkel egészítjük ki.

Mások ezeket olvassák

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Melyik Disney-hercegnő lennél a csillagjegyed szerint?

Melyik Disney-hercegnő lennél a csillagjegyed szerint?
„A csajom azonnal lelépett” – Férfiak, mi történt, amikor elvesztettétek a vagyonotokat?

„A csajom azonnal lelépett” – Férfiak, mi történt, amikor elvesztettétek a vagyonotokat?
Bírod a spicces éned? Így tedd a mindennapjaid részévé alkohol nélkül!

Bírod a spicces éned? Így tedd a mindennapjaid részévé alkohol nélkül!
A 6 legfontosabb érték, amelyet át kell adnunk gyermekeinknek

A 6 legfontosabb érték, amelyet át kell adnunk gyermekeinknek
Mi voltál előző életedben? A születésnapodból kiderül

Mi voltál előző életedben? A születésnapodból kiderül
Gyógyító simogatás – az érintés hatásai

Gyógyító simogatás – az érintés hatásai
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK