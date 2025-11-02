Ha ezt a lisztet eszed, „bamba” lesz az arcod. Komolyan.

Ha ezt a lisztet eszed, „bamba” lesz az arcod. Komolyan.

2025.11.02.

Cikkünk a kukoricaliszt egészségünkre gyakorolt hatásait és a taco alapreceptjét is tartalmazza!

A kukoricát megszárítják, majd megőrlik. Ez a liszt kevés rostot tartalmaz, de bőségesen van benne kálium, foszfor és vas. Sárga vagy fehér színű.

Durva őrlésű kukoricaliszt az alapanyaga a kásáknak, a polentának, a tortillának, a kukoricamálénak.

A kukoricakeményítő finom őrlemény, mártások sűrítésére, sütemények lazítására használják.

Tudod, hogy a „málészáj” kifejezés honnan ered? Ha kukoricalisztből készült étellel az ember teletömi a száját, a kukoricától még nagyobbra dagad az arca, és emiatt bambának látszik! Van egy népmese, amelyiknek a címében benne van ez a szó: Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj.

Három testvérről szól, akik igencsak szerették a hasukat. Egyszer az apjuk megelégelte, hogy folyton csak esznek, és elküldte őket otthonról, hogy keressék meg a maguk kenyerét. Ha kíváncsi vagy a folytatásra, a mesét
megtalálod az interneten.

Újabban a kukorica daráját és lisztjét egyre gyakrabban használjuk ételek készítéséhez. Gluténmentes, ezért lisztérzékenyek is fogyaszthatják.

A kukoricalisztnek sok egyéb kedvező élettani hatása is van.

A benne lévő kukoricakeményítő fogyasztása segít megelőzni a fogak szuvasodását. A szemek rostos héja megszünteti a székrekedést.

Olajtartalma csökkenti a koleszterinszintet, így javítja a szív és az agy működését. A rákos sejtek elszaporodását is gátolja.

