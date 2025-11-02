Ha ezt a lisztet eszed, „bamba” lesz az arcod. Komolyan.

Cikkünk a kukoricaliszt egészségünkre gyakorolt hatásait és a taco alapreceptjét is tartalmazza!
1/6 Így készül
A kukoricát megszárítják, majd megőrlik. Ez a liszt kevés rostot tartalmaz, de bőségesen van benne kálium, foszfor és vas. Sárga vagy fehér színű.
Durva őrlésű kukoricaliszt az alapanyaga a kásáknak, a polentának, a tortillának, a kukoricamálénak.
A kukoricakeményítő finom őrlemény, mártások sűrítésére, sütemények lazítására használják.
2/6 Málészáj
Tudod, hogy a „málészáj” kifejezés honnan ered? Ha kukoricalisztből készült étellel az ember teletömi a száját, a kukoricától még nagyobbra dagad az arca, és emiatt bambának látszik! Van egy népmese, amelyiknek a címében benne van ez a szó: Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj.
Három testvérről szól, akik igencsak szerették a hasukat. Egyszer az apjuk megelégelte, hogy folyton csak esznek, és elküldte őket otthonról, hogy keressék meg a maguk kenyerét. Ha kíváncsi vagy a folytatásra, a mesét megtalálod az interneten.