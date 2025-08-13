Kutatások szerint ez a 3 legrosszabb fogyókúrás módszer

A fogyókúrák világában rengeteg különböző módszert találhatunk, amelyek közül néhány sokkal inkább káros, mintsem hasznos az egészségünkre. Három ilyen, átfogó kutatások által legsúlyosabbnak ítélt fogyókúrás módszert fogunk most megvizsgálni: a csodadiétákat, a túlzott kalóriamegvonást és a divatos, egyoldalú táplálkozási trendeket.
A csodadiéták veszélyei
A csodadiéták ígéretes megoldásnak tűnhetnek a gyors eredmények elérésére, ám valójában hosszú távon gyakran több kárt okoznak, mint amennyi hasznot hoznak. Ezek a diéták gyakran drasztikus változtatásokat követelnek meg az étrendben, ami hátrányosan érintheti az anyagcserét, és vitaminhiányhoz vezethet.
Az egyik legnagyobb probléma ezekkel a diétákkal az, hogy általában nem fenntarthatók hosszú távon.
A kutatás azt sugallja, hogy a helyes, kiegyensúlyozott étrend sokkal hatékonyabb lehet a hosszú távú súlykontroll szempontjából.