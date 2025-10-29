\r\n\r\nŐsszel egy-egy kellemes kirándulást érdemes összekötni egy hangulatos kisvasutazással, mely még magasabb szintre emeli az élményt és az egész kiruccanás varázsát. Szerencsére hazánkban rengeteg kisvasút közül válogathatunk, ahol kicsik és nagyok is megtalálhatják a számításaikat.\r\n\r\n \r\n\r\nHogyha kirándulni készülünk, vagy szállást foglalok valahova, mindig igyekszem olyan helyszíneket választani (akár a férjemmel kettesben ruccanunk ki, akár a gyerekekkel indulunk a nagyvilágnak), ahol van valamilyen extra programlehetőség is a természetben. A kedvenceim azok a régiók, ahol kisvasutazásra is lehetőségünk van, hiszen nincs is jobb annál, mint amikor a szóban forgó tájvidék természeti értékeit egy vasutas mini körutazás keretein belül ismerhetjük meg! Hazánkban több, mint 20 kisvasút vonal közül válogathatunk, többek között a Bükk, a Mecsek, a Börzsöny, a Balaton és a főváros területén. Vegyük hát nyakunkba az országot, és látogassunk el ősszel is valamely kisvasúthoz, mely felhőtlen élményt nyújt mindenki számára!\r\n\r\n","sitka_acf_post_teaser_single":1,"sitka_acf_post_teaser_pos":"title","sitka_acf_post_feat_custom_image":"","sitka_acf_post_feat_custom_title":"","age_gate_content":0,"block_inhouse_ads":"no","block_article_content_ads":"no","lead_av":"","cikk_av":"","garantalt_pv_mennyiseg":"","kiemeles_vege":"","hirdeteshatter":0}},"postID":487123}; dataLayer.push( dataLayer_content );
7 kisvasút Magyarországon, amelyek ősszel még varázslatosabb helyeket mutatnak
iStock

7 kisvasút Magyarországon, amelyek ősszel még varázslatosabb helyeket mutatnak

Hegedűs Henriett
Írta 2025.10.29.

Ősszel egy-egy kellemes kirándulást érdemes összekötni egy hangulatos kisvasutazással, mely még magasabb szintre emeli az élményt és az egész kiruccanás varázsát. Szerencsére hazánkban rengeteg kisvasút közül válogathatunk, ahol kicsik és nagyok is megtalálhatják a számításaikat.

Hogyha kirándulni készülünk, vagy szállást foglalok valahova, mindig igyekszem olyan helyszíneket választani (akár a férjemmel kettesben ruccanunk ki, akár a gyerekekkel indulunk a nagyvilágnak), ahol van valamilyen extra programlehetőség is a természetben. A kedvenceim azok a régiók, ahol kisvasutazásra is lehetőségünk van, hiszen nincs is jobb annál, mint amikor a szóban forgó tájvidék természeti értékeit egy vasutas mini körutazás keretein belül ismerhetjük meg! Hazánkban több, mint 20 kisvasút vonal közül válogathatunk, többek között a Bükk, a Mecsek, a Börzsöny, a Balaton és a főváros területén. Vegyük hát nyakunkba az országot, és látogassunk el ősszel is valamely kisvasúthoz, mely felhőtlen élményt nyújt mindenki számára!

1/7 Széchényi-hegyi Gyermekvasút

Élvezzétek a vasutazás élményét Budapesten belül, hiszen a fővárosi kisvasúttal a Széchenyihegy állomástól egészen Hűvösvölgyig részesei lehettek a budai hegyvidék csodás tájának. A vasút különlegessége, hogy gyermekek is irányíthatják a vonatok közlekedését, így a kicsiknek is minden bizonnyal nagy élmény lesz a kiruccanás. Ha ide látogattok, erdőismereti foglalkozásban, múzeumlátogatásban és egyéb izgalmas programokban is részetek lehet.

2/7 Csömödéri Erdei Vasút

Az ország leghosszabb nyomvonalú vasútjaként, a 110 km távolságra elpöfékelő kisvasút csodás tájakon és meseszép vidékeken kalauzol végig mindenkit. Gerincvonala Lenti és Kistolmács között van, és a hosszú úton sok-sok megállónál leszállhattok, így például megtekinthetitek a kistolmácsi tavat, betérhettek Bázakerettyére egy hangulatos étterembe, ha megéheztek, vagy éppen megnézhetitek, milyen természeti kincseket tartogat számotokra a Csömödéren található arborétum és botanikus kert.

3/7 Szilvásváradi Erdei Vasút

Ne hagyjátok ki a Bükk-vidék legszebb gőzösét, a Szilvásváradi Erdei vasutat, mely a Szalajka-völgy alsó részéről indul, és a Gloriett-tisztásra érkezik. Az 1908 óta működő vasút csodás erdei utazással kecsegtet, és eldönthetitek, hogyha felértek vele, vissza is vonattal pöfékeltek, vagy lesétáltok a hangulatos erdőben, ahol ehettek egy finom füstölt pisztrángot, vagy megnézhetitek a Fátyol-vízesés zuhatagát, ami igazán ámulatba ejtő.

