7 kisvasút Magyarországon, amelyek ősszel még varázslatosabb helyeket mutatnak

Ősszel egy-egy kellemes kirándulást érdemes összekötni egy hangulatos kisvasutazással, mely még magasabb szintre emeli az élményt és az egész kiruccanás varázsát. Szerencsére hazánkban rengeteg kisvasút közül válogathatunk, ahol kicsik és nagyok is megtalálhatják a számításaikat.

Hogyha kirándulni készülünk, vagy szállást foglalok valahova, mindig igyekszem olyan helyszíneket választani (akár a férjemmel kettesben ruccanunk ki, akár a gyerekekkel indulunk a nagyvilágnak), ahol van valamilyen extra programlehetőség is a természetben. A kedvenceim azok a régiók, ahol kisvasutazásra is lehetőségünk van, hiszen nincs is jobb annál, mint amikor a szóban forgó tájvidék természeti értékeit egy vasutas mini körutazás keretein belül ismerhetjük meg! Hazánkban több, mint 20 kisvasút vonal közül válogathatunk, többek között a Bükk, a Mecsek, a Börzsöny, a Balaton és a főváros területén. Vegyük hát nyakunkba az országot, és látogassunk el ősszel is valamely kisvasúthoz, mely felhőtlen élményt nyújt mindenki számára!