Megvan a lista: ez az 5 legjobb fogyókúrás tea, ami mérhetően fogyaszt

A zöld tea kutatások szerint az egyik leghatékonyabb ital, ha a fogyás a célunk. Már csak azért is, mert bizonyítottan képes felgyorsítani az anyagcserénket, így ezáltal segít abban, hogy az elfogyasztott ételeket gyorsabban feldolgozza a testünk. Sőt, egyes felmérések szerint a zöld tea összetevői a zsírsejtekre is képesek hatást kifejteni: arra kényszerítik őket, hogy a zsírtól megszabaduljanak, a máj pedig ezt energiává alakítja át.



Ezt jól alátámasztja az a vizsgálat is, amelyben a résztvevőknek állandó testmozgás mellett napi szinten kellett zöld teát inniuk. Az eredményeiket összehasonlították azokkal, akik csak edzettek (teafogyasztás nélkül), és kiderült, hogy akik zöld teát is ittak, átlagosan 1 kilóval többet fogytak ugyanannyi idő alatt.



