Megvan a lista: ez az 5 legjobb fogyókúrás tea, ami mérhetően fogyaszt

Ha szeretnél szuper formában lenni nyáron, nem elég csak az edzésre odafigyelned. Az étkezéseden is alakítanod kell, ebben pedig nagy szerepet játszik az, hogy mit iszol napi szinten. A vízfogyasztás mellett a teákra is érdemes hangsúlyt fektetned, ha szeretnél leadni az elkövetkező időszakban pár kilót. Ezek segíteni fognak benne!
1/5 Zöld tea
A zöld tea kutatások szerint az egyik leghatékonyabb ital, ha a fogyás a célunk. Már csak azért is, mert bizonyítottan képes felgyorsítani az anyagcserénket, így ezáltal segít abban, hogy az elfogyasztott ételeket gyorsabban feldolgozza a testünk. Sőt, egyes felmérések szerint a zöld tea összetevői a zsírsejtekre is képesek hatást kifejteni: arra kényszerítik őket, hogy a zsírtól megszabaduljanak, a máj pedig ezt energiává alakítja át.
Ezt jól alátámasztja az a vizsgálat is, amelyben a résztvevőknek állandó testmozgás mellett napi szinten kellett zöld teát inniuk. Az eredményeiket összehasonlították azokkal, akik csak edzettek (teafogyasztás nélkül), és kiderült, hogy akik zöld teát is ittak, átlagosan 1 kilóval többet fogytak ugyanannyi idő alatt.
2/5 Kombucha tea
A kombucha gombából készített erjesztett ital talán nem hangzik kifejezetten csalogatónak, de annál hatásosabb az egészségünkre nézve! Több évezredes múlttal rendelkezik, Kínában már a régi korokban is használták az emberek gyógyítására, hiszen javítja az életminőséget, az emésztést, valamint energikusabbá és aktívabbá tesz.
Megtalálható benne a B-vitamin, a méregtelenítésben hatékony glükuronsav, és az antioxidánsokban gazdag polifenolok, de ami a fogyás tekintetében a leglényegesebb, hogy probiotikus baktériumokat és ecetsavat is tartalmaz, amiről tudományosan bebizonyították már, hogy segíti a kilók leadását.
Azáltal, hogy hatással vannak a hormonokra, csökken az étvágyat, a zsír elraktározásának hatékonysága, és egyensúlyt teremt a testedben lévő baktériumok terén is.
A fogyókúra egyik legnehezebb része az, amikor erősen kívánod a sós, cukros vagy zsíros ételeket. Általában itt csúszunk meg a diétánkkal is, mert nem tudjuk, milyen egészséges variációval válthatjuk ki őket.
Ebben lesz segítségedre a borsmenta tea, ami erőteljes és jellegzetes ízvilágával máris hatással lesz az étvágyadra. Azáltal, hogy a mentolos illatot szagolod hosszabb időn át, az agyadnak olyan területei aktiválódnak, amelyek az étvággyal állnak kapcsolatban, azaz kevésbé kívánod ennek hatására az ételeket.
Ami pedig már csak hab a tortán, hogy ez az ital képes csökkenteni a stresszt és a szorongást, amitől nyugodtabbá válsz, és az emésztésed is normalizálódik.