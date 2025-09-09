Sokat agyalsz lefekvés előtt: ez a 3 technika biztosan segít

Meditáció és légzőgyakorlatok jelentősége
A meditáció nem csupán a lelki béke megteremtésére szolgál, hanem kiváló eszköz az alvásra való felkészüléshez is. A meditáció során alkalmazott légzőgyakorlatok segítenek a test és az elme lecsendesítésében, fókuszált állapotba hoznak, valamint csökkentik a stresszhormonok szintjét.
A mély légzőgyakorlatok megnyugtatják az idegrendszert, és egyúttal csökkentik a napi feszültségek okozta belső feszültséget. Tegyük fel, hogy lefekvés előtt pár percet szánsz a légzőtechnikák gyakorlására; ez már sokat segíthet abban, hogy elengedd a nap folyamán felhalmozott stresszt és aggodalmat.
