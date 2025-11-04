6 közös vonás a lányokban, akiket elhagyott az apjuk

A félelmek kétségbeesésként jelentkezhetnek a kapcsolatokban, például ragaszkodó vagy rászoruló viselkedésként. Ezek a fiatal nők az elhagyatottságtól való félelmüket abban mutatják ki, hogy nagyon magukra veszik, ha a barátaiknak más érdeklődési körük is van, ha egy szerelmük nem viszonozza a szeretetüket, vagy ha nem hívják meg őket társasági összejövetelekre. A későbbi években az elhagyástól való félelem úgy jelentkezhet, hogy a kilépés nehézsége miatt egy egészségtelen kapcsolatban is benne maradnak, de az is előfordul, hogy éppen az ellenkező hatást váltja ki a félelem, és inkább bele sem mernek kezdeni egy kapcsolatba.



