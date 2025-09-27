4 könyv hatalmas csavarral a végén. Az utolsó oldalig sejtésed sincs róla!

Te is azt szereted, ha egy könyv az utolsó betűig csupa izgalom, és még a legvégső lapokat olvasgatva sem lehetsz egészen biztos benne, hogy mire is számíthatsz? Akkor ezeket a történeteket imádni fogod!
1/4 Sarah Pinborough: Ne higgy a szemének!
A Netflix minisorozatának alapjául szolgáló pszichológiai thriller a szerelem sötét oldaláról szól. Te meddig mennél el, hogy együtt maradhass azzal, akit szeretsz? És akkor is kitartanál mellette, ha úgy tűnik, teljesen más emberré válik? Együtt tarthat egy kapcsolatot a bűntudat és a közös múlt?
Louise, a fiatal titkárnő talán élete férfijával találkozik egy bárban, de a csók korainak bizonyul, különösen, miután hétfőn a munkahelyén megpillantja új főnökét, Davidet – aki persze nem más, mint a férfi a bárból. És naná, hogy nős. Ami ezután történik, az minden, csak nem megjósolható.
Hiába kombinál az olvasó, előbb-utóbb leesik neki, hogy ebben a szokványosnak látszó szerelmi háromszögben igazából semmi sem szokványos, és miközben így vagy úgy minden szereplőt megkedvelsz, lehet, hogy végig nem azt féltetted, aki miatt aggódnod kellett volna.
2/4 Iain Banks: A darázsgyár
A nyolcvanas években a brit irodalmi élet nyugodt vizeibe bombaként csapódott be Iain Banks regénye, amelyet nagyon sokan kritizáltak az erőszak naturalista ábrázolása miatt, és tény, hogy témaválasztása és hangvétele finoman szólva is meredek:
„Két évvel azután, hogy megöltem Blyth-t, meggyilkoltam Pault, az öcsémet – de egészen más és jóval alapvetőbb okokból, mint amiért Blyth-t eltettem láb alól -, egy évvel később pedig kinyírtam az unokahúgomat, Esmereldát, többé-kevésbé egy hirtelen ötlettől vezérelve. Eddig ennyi.
Három. Már évek óta nem öltem meg senkit, és nem is tervezem soha többé. Akkoriban éppen ilyen korszakomat éltem.”
Az apjával egy skót falucska mellett egyedül élő 16 éves Frank története azonban mégis több, mint egy polgárpukkasztó sztori. Nem véletlen, hogy a tekintélyes angol napilap, a The Independent a 20. század 100 legjobb regénye közé választotta.
A Drága Tess! idehaza a tavaly ősszel indult – és máris több sikerkönyvet listáján tudó – Carta Light-sorozat részeként jelenik meg. Elbeszélője a New Yorkban élő angol Beatrice, akinek vasárnapi ebédjét riasztó hír szakítja meg: édesanyja telefonál Londonból, és közli, hogy Tessnek, Beatrice húgának néhány napja nyoma veszett.
A Drága Tess! óriási sikerének legfőbb titka az, hogy a regény egyszerre feszültségteli, érzelemgazdag családi dráma és fordulatos, gyomorszorítóan izgalmas detektívtörténet. E két eleve népszerű műfaj igen eredeti és páratlanul ügyesen kivitelezett ötvözete. A levelek, a hosszas mesélés a könyv végén nyer értelmet, ahol a legnagyobb fordulatot még csak nem is az jelenti, hogy ki követte el a bűntényt…