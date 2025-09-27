4 könyv hatalmas csavarral a végén. Az utolsó oldalig sejtésed sincs róla!

A Netflix minisorozatának alapjául szolgáló pszichológiai thriller a szerelem sötét oldaláról szól. Te meddig mennél el, hogy együtt maradhass azzal, akit szeretsz? És akkor is kitartanál mellette, ha úgy tűnik, teljesen más emberré válik? Együtt tarthat egy kapcsolatot a bűntudat és a közös múlt?



Louise, a fiatal titkárnő talán élete férfijával találkozik egy bárban, de a csók korainak bizonyul, különösen, miután hétfőn a munkahelyén megpillantja új főnökét, Davidet – aki persze nem más, mint a férfi a bárból. És naná, hogy nős. Ami ezután történik, az minden, csak nem megjósolható.



Hiába kombinál az olvasó, előbb-utóbb leesik neki, hogy ebben a szokványosnak látszó szerelmi háromszögben igazából semmi sem szokványos, és miközben így vagy úgy minden szereplőt megkedvelsz, lehet, hogy végig nem azt féltetted, aki miatt aggódnod kellett volna.



