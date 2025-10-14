5 ok, amiért nem tudsz már koncentrálni délután – és egyik sem a lustaság
iStock

Címlap / Életmód / Egészség / 5 ok, amiért nem tudsz már koncentrálni...

5 ok, amiért nem tudsz már koncentrálni délután – és egyik sem a lustaság

Farkas Izabella
Írta 2025.10.14.

Sokan tapasztaljuk, hogy a nap közepére az energiaszintünk hirtelen csökken és a koncentrációnk szinte teljesen megszűnik. Az első gondolat, ami ilyenkor eszünkbe juthat, hogy talán lusták vagyunk, pedig az okok sokkal összetettebbek lehetnek. Nézzük, mi minden állhat a délutáni fáradtság hátterében – és egyetlen ok sem a lustaság!

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

Az alváshiány az első számú bűnös

Egyértelműen vezető ok lehet az alváshiány. A mai rohanó világban sokszor alábecsüljük az alvás jelentőségét. Az alváshiány hosszú távon nemcsak a koncentrációs képességeinket csökkenti, hanem az egész szervezetünket megterheli. Ha kialvatlanul kezdünk neki a napnak, az agyunk délután már nem tudja feldolgozni a beérkező információkat, ami jelentős figyelemvesztéssel járhat.

Az alvási szokásaink javítása érdekében próbáljunk meg rendszeres rutint kialakítani: feküdjünk le és keljünk fel minden nap közel azonos időben, és kerüljük az elektronikus eszközök használatát legalább egy órával elalvás előtt.

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

„Bűnnek érzem, ha pihenek, mert az nem fogyaszt” – Történetek nőktől, akiket tönkretesz a fogyni akarás

„Bűnnek érzem, ha pihenek, mert az nem fogyaszt” – Történetek nőktől, akiket tönkretesz a fogyni akarás
Ezt hozza 2025. október 14. a numerológia szerint – gyógyuló szívek, meleg, békés otthon

Ezt hozza 2025. október 14. a numerológia szerint – gyógyuló szívek, meleg, békés otthon
A kiadók sorra dobták vissza a könyvét. Mára ő a legsikeresebb írónő

A kiadók sorra dobták vissza a könyvét. Mára ő a legsikeresebb írónő
Így néztek ki a 90-es évek legjobb pasijai. Vigyázz, csöpögés veszély!

Így néztek ki a 90-es évek legjobb pasijai. Vigyázz, csöpögés veszély!
Hogyan omlik össze a „trad wife” álom? Nők igaz történetei a kemény valóságról

Hogyan omlik össze a „trad wife” álom? Nők igaz történetei a kemény valóságról
Ezt jelentik a leggyakoribb erotikus álmok: te álmodtál már róluk?

Ezt jelentik a leggyakoribb erotikus álmok: te álmodtál már róluk?
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK