5 ok, amiért nem tudsz már koncentrálni délután – és egyik sem a lustaság

Az alváshiány az első számú bűnös
Egyértelműen vezető ok lehet az alváshiány. A mai rohanó világban sokszor alábecsüljük az alvás jelentőségét. Az alváshiány hosszú távon nemcsak a koncentrációs képességeinket csökkenti, hanem az egész szervezetünket megterheli. Ha kialvatlanul kezdünk neki a napnak, az agyunk délután már nem tudja feldolgozni a beérkező információkat, ami jelentős figyelemvesztéssel járhat.
Az alvási szokásaink javítása érdekében próbáljunk meg rendszeres rutint kialakítani: feküdjünk le és keljünk fel minden nap közel azonos időben, és kerüljük az elektronikus eszközök használatát legalább egy órával elalvás előtt.
