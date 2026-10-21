Kipróbáltam, mi történik, ha úgy sétálok, mint a férfiak – meglepő eredményre jutottam

Schuszter Borka egy terhességéhez kötődő apró jelenetből indulva döbbent rá: automatikusan ő tér ki a férfiak elől az utcán. Aztán úgy döntött, felhagy ezzel a szokással – és az eredmény meglepőbb volt, mint gondolta.

Véleménycikk – Schuszter Borka

Először hét évvel ezelőtt tűnt fel. Kilenc hónapos terhes voltam, tél volt, a járdán hó, én pedig úgy kacsáztam az utcán, mint aki egyáltalán nem biztos benne, hogy a következő lépésnél nem kerül a hátára. A súlypontom valahol egészen máshol volt, mint korábban, úgyhogy minden egyes mozdulatomra oda kellett figyelnem.

A reptéren mondta ki, hogy nem jön velem: egy szakítás a beszállókapu előtt A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Egy szűk utcában két férfi jött velem szemben. Én pedig automatikusan arra számítottam, hogy majd egyikük félreáll, vagy legalább egymás mögé lépnek, hogy elférjünk. Nem tették. Én léptem le a járda szélére, bele a hóba.

Máskor valószínűleg észre sem vettem volna. Egy apró mozdulat, két másodperc, megyünk tovább. Csakhogy ekkor minden lépésemre tudatosan figyeltem, és hirtelen feltűnt: miért nekem kellett kitérnem? Olvass még a témában Túlmegy a határon vagy szükséges szabályozás? A diákok megjelenését akarja szabályozni az iskolánk Nem az AI-jal van bajom, hanem azzal, hogy eltűnik a kreativitás Mondjuk ki: a felnőttek sokszor hülyék – és ezért nem nevelem a lányom arra, hogy csak a kora miatt tiszteljen valakit Ezt hozza 2026. október 14. a numerológia szerint: elmélyülés és belső bölcsesség

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