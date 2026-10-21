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Kipróbáltam, mi történik, ha úgy sétálok, mint a férfiak – meglepő eredményre jutottam
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Kipróbáltam, mi történik, ha úgy sétálok, mint a férfiak – meglepő eredményre jutottam

Schuster Borka
Írta 2026.10.21.
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Schuszter Borka egy terhességéhez kötődő apró jelenetből indulva döbbent rá: automatikusan ő tér ki a férfiak elől az utcán. Aztán úgy döntött, felhagy ezzel a szokással – és az eredmény meglepőbb volt, mint gondolta.

Véleménycikk – Schuszter Borka

Először hét évvel ezelőtt tűnt fel. Kilenc hónapos terhes voltam, tél volt, a járdán hó, én pedig úgy kacsáztam az utcán, mint aki egyáltalán nem biztos benne, hogy a következő lépésnél nem kerül a hátára. A súlypontom valahol egészen máshol volt, mint korábban, úgyhogy minden egyes mozdulatomra oda kellett figyelnem.

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Egy szűk utcában két férfi jött velem szemben. Én pedig automatikusan arra számítottam, hogy majd egyikük félreáll, vagy legalább egymás mögé lépnek, hogy elférjünk. Nem tették. Én léptem le a járda szélére, bele a hóba.

Máskor valószínűleg észre sem vettem volna. Egy apró mozdulat, két másodperc, megyünk tovább. Csakhogy ekkor minden lépésemre tudatosan figyeltem, és hirtelen feltűnt: miért nekem kellett kitérnem?

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