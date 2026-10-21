Kipróbáltam, mi történik, ha úgy sétálok, mint a férfiak – meglepő eredményre jutottam

Véleménycikk – Schuszter Borka
Először hét évvel ezelőtt tűnt fel. Kilenc hónapos terhes voltam, tél volt, a járdán hó, én pedig úgy kacsáztam az utcán, mint aki egyáltalán nem biztos benne, hogy a következő lépésnél nem kerül a hátára. A súlypontom valahol egészen máshol volt, mint korábban, úgyhogy minden egyes mozdulatomra oda kellett figyelnem.
Egy szűk utcában két férfi jött velem szemben. Én pedig automatikusan arra számítottam, hogy majd egyikük félreáll, vagy legalább egymás mögé lépnek, hogy elférjünk. Nem tették. Én léptem le a járda szélére, bele a hóba.
Máskor valószínűleg észre sem vettem volna. Egy apró mozdulat, két másodperc, megyünk tovább. Csakhogy ekkor minden lépésemre tudatosan figyeltem, és hirtelen feltűnt: miért nekem kellett kitérnem?
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