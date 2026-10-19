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Nem hittem, hogy valaha ilyet mondok: a Netflix túltolta a feminizmust Lizzie Bordennel

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Nem hittem, hogy valaha ilyet mondok: a Netflix túltolta a feminizmust Lizzie Bordennel

Schuster Borka
Írta 2026.10.19.
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Nem gondoltam volna, hogy egyszer egy sorozat kapcsán az lesz majd a kritikám, hogy valaki túltolta benne a feminizmust, de a Netflix legújabb Monsters-története után mégis itt tartok.

Véleménycikk: Schuszter Borka
Borítókép: Netflix TUDUM

Nem azért, mert ne hinnék abban, hogy a női elnyomásról, a társadalmi egyenlőtlenségekről és az igazságszolgáltatás kettős mércéjéről beszélni kell. Hanem azért, mert úgy érzem, a feminizmus itt nem valódi cél, csak jól marketingelhető üzleti fogás lett ebben a történetben.

A tested gyenge pontja a csillagjegyed szerint

A Netflix Monsters című antológiasorozata hírhedt bűnügyeket dolgoz fel, elsősorban az elkövetők személyiségére, motivációira és a tetteikhez vezető körülményekre koncentrálva. A készítők azonban nem dokumentumfilmet forgatnak, és nem is a megtörtént esetet filmesítik meg: a valós eseményeket dramatizálják, a történetmesélés kedvéért pedig gyakran fikciós elemekkel, elképzelt párbeszédekkel és spekulatív jelenetekkel egészítik ki őket.

Ez önmagában nem probléma, amíg a néző tisztában van vele, hogy amit lát, nem feltétlenül az, ami történt.

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