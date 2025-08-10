A betegség, amiben a pénisz összemegy. Az 5 legfurcsább kulturális elmebaj

A szindróma olyan tünetek összességét jelenti, amelyek önmagukban nem mindig jellemzői egy-egy betegségnek. Vannak azonban olyan szindrómák, amelyek nem örökletesek, sőt, fizikailag a beteg teljesen rendben van, a betegség csak a fejében létezik. A kulturális szindrómák ráadásul egy adott embercsoporton kívül másokat nem érintenek, illetve olykor csak regionálisan jelentkeznek. Egyes tünetegyüttesek lehetnek szomatikusak, tehát a beteg fájdalmat érez és teste nem engedelmeskedik, vagy pusztán viselkedésbeliek. Nézzünk öt példát a legbizarrabb kulturális elmebajokra!

Koro

A Koro egy olyan pszichológiai rendellenesség, melyben a beteg azt hiszi, pénisze összemegy és/vagy visszahúzódik a testébe. Ez a szindróma a kínai férfiakat érinti, akiknél mindez pánikkal és halálfélelemmel párosul. Az oka az lehet, hogy a kínai kultúrában az egészségtelen, vagy abnormálisnak tartott szexuális aktus hitük szerint megzavarja a jin/jang egyenlőségét.

Ezek az úgynevezett „abnormális” aktusok a maszturbáció, vagy a prostituáltakkal létesített szex, hiszen hitük szerint csak a férj és feleség közötti együttlét normális. A legnagyobb Koro járvány 1967-ben tört ki Szingapúrban.