Japán hajmosási rituálé: a gyorsabb növekedés és az ellenállhatatlan fény titka

A japán nők szerint a ragyogó, egészséges és gyorsan növekvő haj titka nem a drága csodaszerekben, hanem a fejbőr gondos előkészítésében, az odafigyelő tisztításban és a gyengéd védelemben rejlik.

Ha szeretnéd visszakapni frizurád természetes rugalmasságát és csillogását, érdemes ellesned az alábbi, hagyományos lépéseket!

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Gondos előkezelés

A mélytisztítás előtt alkalmazott növényi elixírek használata elengedhetetlen lépés ahhoz, hogy a hajszálak hosszan megőrizzék rugalmasságukat és frissességüket. A történelmi feljegyzések szerint a keleti hölgyek mindig nagy gondot fordítottak a tisztítás előtti ápolásra, amihez előszeretettel választottak természetes olajokat.

Ez a lépés megelőzi a kiszáradást, feltölti a hajszerkezetet nedvességgel, miközben ellenállóvá teszi a szálakat a külső környezeti hatásokkal szemben. Ha te is úgy érzed, hogy ráférne a hajadra egy alapos kényeztetés, érdemes a mosás előtt néhány órával (de legalább 20-30 perccel) némi hidegen sajtolt olajjal (pl. jojoba, argán vagy kamélia) végigfutnod a fejbőrödön és a hajad legszárazabb részein. Olvass még a témában Miért kiált a bőröd a nyár után? Teszteld, milyen regeneráló rutinra van szükséged szeptemberben Így találd meg a számodra legelőnyösebb nyári ruha fazont – tanácsok minden alkatra A fogas hajcsipeszek tényleg károsítják a hajat? Ezt mondják a szakértők Így néz ki a legkívánatosabb nő, a tudomány szerint – mégis bántják

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