Immunerősítő coach – már ezért is fizetnek?
Farkas Izabella
Írta 2025.08.07.

Ahogy a modern élet kihívásai egyre nagyobb nyomást helyeznek az emberekre, egyre többen fordulnak szakemberekhez az egészséges életmód kialakítása érdekében. Az „immunerősítő coach” fogalma nemcsak egy divatos kifejezés, hanem egy olyan szakembert jelöl, aki segít a test és lélek egyensúlyának helyreállításában.

Vajon miért van szükség egy ilyen személyre, és milyen módszerekkel dolgozik? Az alábbiakban részletesen bemutatjuk az immunerősítés kulcsfontosságú elemeit.

A helyes tápanyagdús étrend

Az immunrendszer erősítése szempontjából a megfelelő tápanyagok bevitele elengedhetetlen. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a változatos, tápanyagokban gazdag étrend kialakítása az immunrendszer optimális működésének alapfeltétele. A zöldségek, gyümölcsök, teljes kiőrlésű gabonák, valamint a fehérjében gazdag ételek fogyasztása szükséges ahhoz, hogy a szervezetünk ellenállóbbá váljon a fertőzésekkel szemben.

Egy, a Harvard Medical School által végzett kutatás szerint a mediterrán diéta követése növelheti a szervezet védekezőképességét. A diétában kiemelt szerepet kapnak a halolajban gazdag élelmiszerek, mint például a lazac, az olívaolaj, valamint a diófélék és magvak.

