A szerencsés „véletlenek” valójában jelek. Így üzen a kozmosz neked

A kérdés, ami minden embert elgondolkodtat időnként: vajon léteznek tényleges véletlenek, vagy az életünkben minden okkal történik? Szimplán csak szerencsések vagyunk, amikor összefutunk egy régi ismerőssel, vagy az univerzumnak ehhez kapcsolódóan terve van velünk? Hogy kicsit közelebb jussunk a válaszhoz, neked is meg kell ismerkedned a szinkronitás fogalmával.

Mi volt az utolsó olyan alkalom az életedben, amikor azt gondoltad, „Nahát, micsoda véletlen!”? Ez lehet egy apróság is: például hogy a pároddal ugyanazt, ugyanakkor mondjátok ki hangosan. Vagy reggel indulás előtt még visszaszaladtál az ebédedért a lakásba, és ahogy kiléptél az ajtón, egy olyan régi barátod sétált be rajta, akivel évek óta nem beszéltél. Ilyenkor rögtön eszedbe jut az, hogy ha csak egyetlen dolgot is másképp csinálsz, mindez nem történik meg. Persze, hogy az első gondolatod a szerencsés véletlen, de igazából az élet ennél többől áll.

A szinkronitás (magyarul sok helyen a szinkronicitás szó elterjedtebb) az, amikor az életedben olyan dolgok történnek, amelyek kötődnek egymáshoz. Amelyek nagy hatással vannak az életedre, és ha nyitott szemmel jársz, ezeket észre is veheted, és a javadra fordíthatod.

Tegyük fel, hogy ott vagy egy buliban, és hallassz egy szuper zenét, de másnapra elfelejted a címét, a dallamát, és mindent, ami alapján megtalálhatnád. Majd beülsz az autóba, bekapcsolod a rádiót, és micsoda véletlen: épp az a szám csendül fel, ahogy beindítod a kocsit.