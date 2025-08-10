11:11, 22:22? A szinkronicitás jelzi, hogy megkezdted a sorsfeladatodat

Jung meggyőződéssel vallotta, hogy akkor érkezik a legtöbb véletlen az életünkbe, amikor spirituálisan elkezdünk ébredezni. Egyfajta csengő a léleknek, hogy ne felejtse el, hogy miért van itt és mi a létezésének célja. Egy ideig elidőzhetünk az egó gondtalan forgatagában, de egy ponton a belső hangunk ébresztőt fúj és akkor már nincs visszaút. Jobban mondva a szabad akarat még ekkor is győzhet, de a felébredt ember már nem akar újra álomba borulni. Tény, hogy kényelmesebb lenne, de nincs felszabadítóbb érzés az ébrenlét ajándékainál.



A szinkronicitást nem lehet bevonzani az életedbe, nem lehet ezeket a „véletleneket” megidézni, mert mindez csak akkor jöhet el, ha már készen állsz rá. Addig is, viszont sokat tehetsz önmagadért és személyen fejlődésedért. Önismeret nélkül nincs spiritualitás, hiszen mindez kell ahhoz, hogy a földön maradjunk és ne képzeljük magunkat természetfelettinek. Elősorban most emberek vagyunk, földi kihívásokkal, viszont a lelkek kiváltsága, hogy amint készen állnak rá, beláthatnak a színfalak mögé is.



