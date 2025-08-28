Ezért kellene szeptembertől bevezetned az időszakos böjtöt

Az időszakos böjt, bár az utóbbi években vált széles körben ismertté, valójában egy ősi gyakorlatra alapoz. Az emberiség történetében nem ismeretlen jelenség, hogy a táplálkozási szokások időszakossággal váltakoznak, ami gyakran a természet ritmusaihoz igazodott. Ma, a modern életvitel közepette azonban egy tudatos döntéssé vált, amely számtalan egészségügyi előnnyel járhat.

A ritmus visszanyerése

Szeptember épp megfelelő idő arra, hogy új életmódbeli szokásokat vezess be, hiszen a nyári szabadságok végével a hétköznapok újra rendeződnek, és sokan ekkor tervezik újra a napi rutint. Az időszakos böjt lehetőséget ad arra, hogy visszanyerd a harmóniát és ritmust az életedben, ugyanakkor a testednek is megadja a szükséges pihenőt, amelyet a folyamatos emésztési folyamatok gyakran megterheltek.

