\r\n\r\nEz az időszak kiemelkedően izgalmas, hiszen a hónap jellegzetességei mindannyiunk életére kihatnak – nem csupán azokéra, akik most ünneplik a születésnapjukat. Nézzük meg, mire számíthatunk idén a Szűz szezon alatt!\r\n\r\n \r\n\r\nAmi biztos: augusztus végétől egészen szeptember végéig tele leszünk lehetőségekkel, elsősorban arra vonatkozóan, hogy rendet tegyünk az életünkben, újra átgondoljuk mindennapi rutinjainkat és felkészüljünk a hidegebb hónapokra.\r\n\r\n","sitka_acf_post_teaser_single":1,"sitka_acf_post_teaser_pos":"title","sitka_acf_post_feat_custom_image":"","sitka_acf_post_feat_custom_title":"","age_gate_content":0,"block_inhouse_ads":"no","block_article_content_ads":"no","lead_av":"","cikk_av":"","garantalt_pv_mennyiseg":"","kiemeles_vege":"","hirdeteshatter":0,"oldaltoresek_letiltasa":0,"bienvibe_disabled":0}},"postID":479675}; dataLayer.push( dataLayer_content );
Ezt tartogatja nekünk az idei szeptember, avagy minden, amit a Szűz jegyűek szezonjáról tudnod kell 

Címlap / Életmód / Ezotéria / Ezt tartogatja nekünk az idei...

Ezt tartogatja nekünk az idei szeptember, avagy minden, amit a Szűz jegyűek szezonjáról tudnod kell 

Szabó Erzsébet
Írta 2025.08.31.

Szeptember nemcsak az ősz kezdetét hozza magával, hanem a Szűz jegyének uralmát is, ami egy különleges időszakot jelent az asztrológia szerelmesei számára.

Ez az időszak kiemelkedően izgalmas, hiszen a hónap jellegzetességei mindannyiunk életére kihatnak – nem csupán azokéra, akik most ünneplik a születésnapjukat. Nézzük meg, mire számíthatunk idén a Szűz szezon alatt!

Ami biztos: augusztus végétől egészen szeptember végéig tele leszünk lehetőségekkel, elsősorban arra vonatkozóan, hogy rendet tegyünk az életünkben, újra átgondoljuk mindennapi rutinjainkat és felkészüljünk a hidegebb hónapokra.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

1/3 Mit hoz magával az idei Szűz szezon?

Mit hoz magával az idei Szűz szezon?
A Szűz jegy irányító bolygója a Merkúr, ami a kommunikáció, a közlekedés és a technológia felett uralkodik. Ez az időszak tehát a korábban említett rendszerezés mellett az önfejlesztés és a kínos kérdések rendezésének ideje is egyben.

A Szűz alapvetően egy analitikus és racionális jegy, szülöttei szeretnek mindent tökéletesen megérteni és irányítani, kivitelezni. Ez a hónap tökéletes arra, hogy ebből az energiából meríts és rendet tegyél az életedben, legyen szó fizikai vagy lelki, mentális kérdésekről.

A földjegy azt sugallja, hogy a mindennapi rutin és az egészséged előtérbe helyezése most kiemelten fontos, ezekre kell elsősorban fókuszálnod. Jó hír, hogy azok a feladatok, amelyeket eddig halogattál (akár a nyár miatt, akár azért, mert féltél a megvalósításuktól), most könnyebben és hatékonyabban elvégezhetők. A Szűz zodiákus energiái is segítenek abban, hogy megtervezd a következő céljaidat, és apránként vagy akár nagyobb lépésekben, de megvalósítsd őket. Ez az időszak nagyszerű arra is, hogy átnézd a teendőlistáidat és szükség esetén új terveket készíts, amelyek hosszú távon is fenntarthatóak és kamatozni fognak.

2/3 Asztrológiai események a Szűz szezonban

Asztrológiai események a Szűz szezonban
Az idei Szűz szezon azért izgalmasabb, mint a korábbi őszindulók, mert több jelentős asztrológiai esemény is történik majd körülöttünk. Az egyik legfontosabb ezek közül a Merkúr retrográd, amely augusztus 22-én kezdődik, és arra ösztönöz, hogy újragondold a mindennapi szokásaidat, kijavítsd a korábbi hibákat. Most kell átnézned, mi az, ami valóban működik az életedben, és mi az, amit jobb lenne elengedni.

Szeptember 1-jén az Uránusz retrográd is elkezdődik a Bika jegyében és egészen januárig tart. Ez az időszak erőt ad arra, hogy újraértékeld a stabilitás és a biztonság iránti igényeidet, esetleg új módokat találj a belső egyensúlyod megtalálására, mert lehet, hogy ez eddig hiányzott az életedből.

Ha ez nem lenne elég, szeptember 17-én egy különleges esemény is vár ránk: holdfogyatkozás a Halak jegyében. Ez a spirituális átalakulás ideje, amikor mélyebb megértésre tehetsz szert önmagaddal és az érzelmeiddel kapcsolatosan.

Mások ezeket olvassák

3/3 Kiket érint majd igazán?

Kiket érint majd igazán?
A Szűz szezon természetesen a Szűz jegyűek számára hozza a legnagyobb változásokat, de más jegyekre is jelentős hatással lehet. Az Ikrek, a Nyilas és a Halak, mint változó jegyek, szintén erőteljesen érezhetik a Szűz energiáinak hatását, úgyhogy ha e jegyek között szerepel a zodiákusod vagy más fontos bolygód, akkor most különösen figyelj a belső fejlődésre és a régi minták elengedésére, hiszen nagyszerű lehetőségek tárulhatnak ki előtted.

Ne lepődj meg, ha az elmúlt időszakban felhalmozódott érzelmi terheket most nehezebben viseled, hiszen mindannyian erős nyomást érzünk arra, hogy szembenézzünk ezekkel és végre elvégezzük a szükséges belső takarítást.

Fotók: istockphoto.com, pexels.com

Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

HOZZÁSZÓLÁSOK