Nagy szeptemberi horoszkóp: mit hoz a Szűz hava a csillagjegyednek?

Az asztrológia segíthet felkészülni a Szűz havára – amely az augusztus 23-tól szeptember 23-ig tartó csillagászati hónapot jelenti.
1/12 Kos
A következő hónapokban meg kell ugranod majd pár akadályt és a sikered attól függ majd, hogy hogyan játszol: előfordulhat, hogy úgy érzed, túl nagy árat kell fizetned a győzelem érdekében, de van pár kreatív-ász a zsebedben, ne félj őket előhúzni.
2/12 Bika
A hónap kreatív hullámai megédesítik a napjaidat, használd arra ezt a kellemes hangulatot, hogy rendezed pár kusza emberi kapcsolatod: merj sebezhetőnek mutatkozni és teljes egészében önmagad adni.
Ha megteszed, az univerzum busásan megjutalmaz érte.