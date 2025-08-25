Nagy szeptemberi horoszkóp: mit hoz a Szűz hava a csillagjegyednek?

Szőke Angéla
Írta 2025.08.25.

Az asztrológia segíthet felkészülni a Szűz havára – amely az augusztus 23-tól szeptember 23-ig tartó csillagászati hónapot jelenti.

1/12 Kos

Kos
A következő hónapokban meg kell ugranod majd pár akadályt és a sikered attól függ majd, hogy hogyan játszol: előfordulhat, hogy úgy érzed, túl nagy árat kell fizetned a győzelem érdekében, de van pár kreatív-ász a zsebedben, ne félj őket előhúzni.

2/12 Bika

Bika
A hónap kreatív hullámai megédesítik a napjaidat, használd arra ezt a kellemes hangulatot, hogy rendezed pár kusza emberi kapcsolatod: merj sebezhetőnek mutatkozni és teljes egészében önmagad adni.

Ha megteszed, az univerzum busásan megjutalmaz érte.

3/12 Ikrek

Ikrek
Az ősz szakmai sikereket tartogat számodra, kreativitásod szinte szárnyal, ami nem marad jutalom nélkül.

Körülötted sokan lesznek zaklatottak és idegesek ebben az időszakban, te maradj objektív és tiszta fejjel fékezd a konfliktusokat, de legalább tartsd magad távol a drámától.

