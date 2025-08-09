Igaz történetek: idegenek, akik szürreálisan megjelentek az életedben

Motorozás közben elütött egy autó, nagyot estem, azt sem tudtam, hol vagyok. Egy férfit hallottam kiabálni a nővel, aki elütött, hogy miért nem vigyázott jobban. Aztán felsegített, beültetett a kocsijába, elvitt a kórházba, megvárta velem az orvost, majd még akkor is ott volt, amikor végeztem a vizsgálatokkal. Megúsztam egy kartöréssel és agyrázkódással és kiderült, hogy amíg vizsgáltak, ő visszament a baleset helyszínére, beszélt a rendőrökkel, biztonságba helyezte a sérült motorom és fotókat is csinált, ha a biztosító kérné. Az ember a fél napját velem töltötte, én pedig olyan kába voltam, hogy még a nevét sem kérdeztem meg.



