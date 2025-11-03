Héttel osztható évek az életünkben. Különleges jelentőséggel bírnak

A hetes szám nagyon régóta kíséri a misztikumok, az ezotéria és az asztrológia világát. De valóban van jelentősége?

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Akár tulajdonítunk neki különleges tartalmat, akár nem, a héttel osztható évfordulók mindannyiunk életében nagy változásokat hoznak. 7 évesen kezdjük az iskolát, aztán 14 évesen a középiskolát. 21 éves korunkra többnyire befejezzük a tanulmányainkat, de az biztos, hogy végérvényesen felnőttnek számítunk.

28 évesen már nagy döntések előtt állunk, sokan eddigre családot alapítanak, vagy éppen a nagybetűs életük megkezdése előtt tépelődnek. 35 évesen már olyan dolgokról kell döntenünk, amik meghatározzák az egész hátralévő életünket, majd 42 évesen már megcsap minket a változás szele. A sort még folytathatnánk, de az biztos, hogy különleges évfordulókról van szó.

Mit tartogatnak ezek a ciklusok? Olvass még a témában „Kérem hagyja abba a csuklást!” Mi volt a legröhejesebb kérés, amivel találkoztál? Vigyázz: ennek a rizsfajtának nagyon magas az arzéntartalma Így szoktál haragudni másokra – csillagjegyed alapján 3 dolog, amivel 30 másodperc alatt megnyerhetsz valakit

21-28 évig

Ebben az életszakaszban hajlamos lehetsz arra, hogy kicsit szertelen legyél, ami egyébként tökéletesen helyénvaló, hiszen mikor, ha nem most? Ugyanakkor nem szabad elfelejtened, hogy az az energia, amit most beleteszel az életedbe, a mindennapjaidba, később fog kamatozni. Lehet, hogy most lemondásnak éled meg, ha kihagysz egy bulit és dolgozol helyette, de ez a lemondás akkor mutatja meg, mennyit ért, amikor a következő ciklusban te már a babérjait aratod le.

Ennek a szakasznak hatalmas tanulságai lehetnek, ugyanis ekkor semmilyen baklövés, hiba nem számít végzetesnek.

Egyáltalán nincs késő kijavítani, újrakezdeni, átformálni semmit. Bármi, amit kipróbálsz, amit megteszel, hozzá fog adni a személyiségedhez, a tapasztalataidhoz. Viszont ehhez az kell, hogy aktív legyél és ne a négy fal között várd a csodát. Ez az időszak az ismerkedésről, a határaid kitolásáról, az életed megtervezéséről szól.

A cikk folytatódik, lapozz!