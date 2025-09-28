Harvard-kutatás: ezzel az étrenddel élhetsz tovább és egészségesebben
iStock

Harvard-kutatás: ezzel az étrenddel élhetsz tovább és egészségesebben

Farkas Izabella
2025.09.28.

Egy új, 2025-szeptemberében publikált Harvard-kutatás szerint az étrendünk jelentős mértékben befolyásolja életünk hosszát és minőségét. A kutatás során kiderült, hogy bizonyos étkezési szokások kifejezetten hozzájárulhatnak ahhoz, hogy mind hosszabb, mind egészségesebb életet élhessünk.

A részleteiben kidolgozott tanulmány régóta meglévő elméletekkel foglalkozik, ugyanakkor újszerű megközelítéseket is bemutat, amelyeket a kutatók napjaink életmódszükségleteihez mértek. Az eredmények jelentősége nemcsak az amerikai szakmai körökben, de világszerte is nagy visszhangot keltett.

A mediterrán étrend alapelvei

A kutatás világosan kimutatta, hogy a mediterrán diéta hosszú távú követése rendkívül pozitív hatású az általános egészségünkre. Ez az étrend gazdag növényi alapú élelmiszerekben, teljes kiőrlésű gabonákban, olívaolajban, és mérsékelt mennyiségben halakban, szárnyasokban és tejtermékekben. Kerülendők azonban a vörös húsok és a feldolgozott élelmiszerek.

A kutatók szerint a mediterrán étrend jótékony hatásai főként annak köszönhetők, hogy kiválóan támogatják a szervezet gyulladáscsökkentő és antioxidáns folyamatait. Ez pedig hozzájárul az öregedési folyamatok lassításához és a krónikus betegségek, például a szív-érrendszeri problémák, az elhízás, vagy a cukorbetegség kockázatának csökkentéséhez.

