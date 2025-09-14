Harmadával csökkenti a 2-es típusú cukorbetegség esélyét, ha ezt az étrendet követed
Unsplash

Címlap / Életmód / Táplálkozás / Harmadával csökkenti a 2-es típusú...

Harmadával csökkenti a 2-es típusú cukorbetegség esélyét, ha ezt az étrendet követed

Szabó Erzsébet
Írta 2025.09.14.

Nem kell drasztikus diétákhoz nyúlnod az egészséged megóvásához. Egy élvezetes, tudatos étrend hosszú távon is hatékony lehet a 2-es típusú cukorbetegség megelőzésében.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Nem kell drasztikus diétákhoz vagy szigorú tilalmakhoz nyúlnod ahhoz, hogy óvd az egészségedet – elég, ha hosszú távon egy élvezetesebb, mégis tudatosabb étrend mellett teszed le a voksodat.

Lassan 10 éve lesz, hogy teljesen felforgattam az étkezési szokásaimat és szép lassan az is a homályba veszik, mennyi bonyodalom, előítélet és tépelődés kísérte ezt az időszakomat. Sokáig azt hittem, hogy unalmas, egyoldalú lesz, ezért tartottam a változástól. Aztán rájöttem, hogy mennyire élvezetes és izgalmas tud lenni, ha elkezdünk másként tekinteni az étkezésekre.

Mediterrán étrend, de másként

Egy friss, 2024-es kutatás szerint nincs új a nap alatt: a mediterrán életmód apró változtatásokkal kiegészítve csaknem harmadával csökkentheti annak esélyét, hogy valamikor 2-es típusú cukorbetegséggel kelljen szembenézned.

Mások ezeket olvassák

A Harvard T.H. Chan School of Public Health és 23 spanyol egyetem közös vizsgálata (Comparison of an Energy-Reduced Mediterranean Diet and Physical Activity Versus an Ad Libitum Mediterranean Diet in the Prevention of Type 2 Diabetes) ezúttal több mint 4700 ember életmódját követte nyomon hat éven keresztül.

A résztvevők 55–75 év közöttiek voltak, túlsúlyosak vagy elhízottak, és metabolikus szindrómával éltek, vagyis eleve fokozott kockázattal indultak.

A kutatók két csoportra osztották őket: mindkét csapat mediterrán étrendet követett, de csak az egyik csökkentette a napi kalória-bevitelét körülbelül 600 kalóriával, rendszeresen mozgott (például gyors gyaloglás, könnyű erősítő és egyensúlygyakorlatok), és szakmai támogatást is kapott a fogyáshoz.

Az eredmények önmagukért beszélnek:

A teljes életmódváltó csoportban 31%-kal kisebb eséllyel alakult ki 2-es típusú cukorbetegség, mint azoknál, akik ugyan mediterrán étrenden éltek, de nem figyeltek különösebben a kalóriákra és a mozgásra. Ráadásul a résztvevők átlagosan több mint 3 kilót fogytak, és jó pár centivel csökkent a derékbőségük is. Ez nemcsak esztétikai kérdés: a hasi zsír közismerten erősen összefügg a cukorbetegség és a szív-érrendszeri betegségek kockázatával.

unsplash.com

Oldalak: 1 2 3

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Jön a Ransom Canyon 2. évada – minden, amit eddig tudunk

Jön a Ransom Canyon 2. évada – minden, amit eddig tudunk
5 dolog, amivel minden nap romboljuk a saját intelligenciánkat

5 dolog, amivel minden nap romboljuk a saját intelligenciánkat
Így szeret az ágyban a Bika: lassú, mély és érzéki

Így szeret az ágyban a Bika: lassú, mély és érzéki
Ez Natalie Portman eredeti neve! 10 híresség, akinek nem találnád ki a valódi nevét

Ez Natalie Portman eredeti neve! 10 híresség, akinek nem találnád ki a valódi nevét
Ezt hozza a Vízöntők időszaka: brutális technikai változások és világhatalmi átalakulások 

Ezt hozza a Vízöntők időszaka: brutális technikai változások és világhatalmi átalakulások 
10 bizarr, de igaz esküvői történet – igazi rémálommá vált a nagy nap!

10 bizarr, de igaz esküvői történet – igazi rémálommá vált a nagy nap!
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK