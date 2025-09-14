Harmadával csökkenti a 2-es típusú cukorbetegség esélyét, ha ezt az étrendet követed

Nem kell drasztikus diétákhoz nyúlnod az egészséged megóvásához. Egy élvezetes, tudatos étrend hosszú távon is hatékony lehet a 2-es típusú cukorbetegség megelőzésében.

Nem kell drasztikus diétákhoz vagy szigorú tilalmakhoz nyúlnod ahhoz, hogy óvd az egészségedet – elég, ha hosszú távon egy élvezetesebb, mégis tudatosabb étrend mellett teszed le a voksodat.

Lassan 10 éve lesz, hogy teljesen felforgattam az étkezési szokásaimat és szép lassan az is a homályba veszik, mennyi bonyodalom, előítélet és tépelődés kísérte ezt az időszakomat. Sokáig azt hittem, hogy unalmas, egyoldalú lesz, ezért tartottam a változástól. Aztán rájöttem, hogy mennyire élvezetes és izgalmas tud lenni, ha elkezdünk másként tekinteni az étkezésekre.

Mediterrán étrend, de másként

Egy friss, 2024-es kutatás szerint nincs új a nap alatt: a mediterrán életmód apró változtatásokkal kiegészítve csaknem harmadával csökkentheti annak esélyét, hogy valamikor 2-es típusú cukorbetegséggel kelljen szembenézned.

A Harvard T.H. Chan School of Public Health és 23 spanyol egyetem közös vizsgálata (Comparison of an Energy-Reduced Mediterranean Diet and Physical Activity Versus an Ad Libitum Mediterranean Diet in the Prevention of Type 2 Diabetes) ezúttal több mint 4700 ember életmódját követte nyomon hat éven keresztül.

A résztvevők 55–75 év közöttiek voltak, túlsúlyosak vagy elhízottak, és metabolikus szindrómával éltek, vagyis eleve fokozott kockázattal indultak.

A kutatók két csoportra osztották őket: mindkét csapat mediterrán étrendet követett, de csak az egyik csökkentette a napi kalória-bevitelét körülbelül 600 kalóriával, rendszeresen mozgott (például gyors gyaloglás, könnyű erősítő és egyensúlygyakorlatok), és szakmai támogatást is kapott a fogyáshoz.

Az eredmények önmagukért beszélnek:

A teljes életmódváltó csoportban 31%-kal kisebb eséllyel alakult ki 2-es típusú cukorbetegség, mint azoknál, akik ugyan mediterrán étrenden éltek, de nem figyeltek különösebben a kalóriákra és a mozgásra. Ráadásul a résztvevők átlagosan több mint 3 kilót fogytak, és jó pár centivel csökkent a derékbőségük is. Ez nemcsak esztétikai kérdés: a hasi zsír közismerten erősen összefügg a cukorbetegség és a szív-érrendszeri betegségek kockázatával.

