Így kezelik a szomorúságot a különböző generációk – van mit tanulnunk egymástól

A szomorúság maga nem változott, de az, hogy mit kezdünk vele, mennyire mutatjuk ki, és kinek engedjük meg, hogy lássa, generációnként gyökeresen más mintát követ. A baby boomer nagyszülők, az X generációs szülők, a millennialok és a Z generáció tagjai mind más szabályrendszert örököltek arról, mi számít elfogadható érzelmi megnyilvánulásnak.
A boomerek: összeszorított fogsor és csendes tűrés
A második világháború utáni évtizedekben felnőtt generáció számára az érzelmi visszafogottság nem hiányosság volt, hanem erény. Sokan közülük olyan családban nőttek fel, ahol a szomorúságot egyszerűen nem volt szokás szavakba önteni: inkább dolgoztak, bekapcsolták a rádiót, vagy nekiálltak valaminek a házban.
Ez a generáció gyakran úgy tanulta meg a gyászt és a veszteséget feldolgozni, hogy egyedül birkózott meg vele, legfeljebb a házastársával osztotta meg, amit érez. A pszichoterápia igénybevétele sokáig stigmával járt a körükben, a „szedd össze magad” inkább volt elfogadott válasz, mint a „beszéljünk róla”.
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