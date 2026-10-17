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Így kezelik a szomorúságot a különböző generációk – van mit tanulnunk egymástól
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Így kezelik a szomorúságot a különböző generációk – van mit tanulnunk egymástól

Farkas Izabella
Írta 2026.10.17.
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Nem véletlen generációs szakadékról van szó, hanem arról, hogy egészen más környezetben tanultuk meg kezelni a nehéz érzéseinket.

A szomorúság maga nem változott, de az, hogy mit kezdünk vele, mennyire mutatjuk ki, és kinek engedjük meg, hogy lássa, generációnként gyökeresen más mintát követ. A baby boomer nagyszülők, az X generációs szülők, a millennialok és a Z generáció tagjai mind más szabályrendszert örököltek arról, mi számít elfogadható érzelmi megnyilvánulásnak.

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A boomerek: összeszorított fogsor és csendes tűrés

A második világháború utáni évtizedekben felnőtt generáció számára az érzelmi visszafogottság nem hiányosság volt, hanem erény. Sokan közülük olyan családban nőttek fel, ahol a szomorúságot egyszerűen nem volt szokás szavakba önteni: inkább dolgoztak, bekapcsolták a rádiót, vagy nekiálltak valaminek a házban.

Idős hölgy magányosan és szomorúan áll az ablakban
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Ez a generáció gyakran úgy tanulta meg a gyászt és a veszteséget feldolgozni, hogy egyedül birkózott meg vele, legfeljebb a házastársával osztotta meg, amit érez. A pszichoterápia igénybevétele sokáig stigmával járt a körükben, a „szedd össze magad” inkább volt elfogadott válasz, mint a „beszéljünk róla”.

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