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„Egy titkos naptárat találtam a férjem laptopján tele idegen nevekkel” – az igazság megdöbbentett
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„Egy titkos naptárat találtam a férjem laptopján tele idegen nevekkel” – az igazság megdöbbentett

Váradi Petra
Írta 2026.10.23.
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Egy titokzatos naptárbejegyzés először gyanút ébresztett benne, ám hamarosan kiderült, hogy a férje egészen más okból titkolózott előtte.

A laptop ott maradt nyitva a konyhaasztalon, pontosan azon a rohanós reggelen, amikor mindenki máshol járt már a fejében: Peti a suliba induló gyereket noszogatta, én a kávéfőzőt bűvöltem. Csak véletlenül néztem rá a képernyőre, mert le akartam csukni, és rátenni a töltőre, nehogy lemerüljön az akkumulátor. Egy böngészőablak volt nyitva benne, egy megosztott naptár, tele idegen nevekkel. Kata. Robi. Zsófi doktornő. Harmadik kör. Nem a mi közös naptárunk volt, amibe a gyerek fogorvosát és a nagyi születésnapját írjuk be, hanem egy teljesen másik, amiről fogalmam sem volt.

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Álltam ott a kávéval a kezemben, és végigfutott rajtam valami hideg, ami nem is féltékenység volt elsőre, inkább zavar. Nem kutakodtam tovább, becsuktam a gépet, és egész nap azon járt az agyam, hogy ki az a Kata, miért van bejegyezve minden kedd este hétre, és miért nem mondott erről semmit a férjem, akivel tizenegy éve élünk együtt, és akiről azt hittem, tudok mindent, ami számít.

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