„Egy titkos naptárat találtam a férjem laptopján tele idegen nevekkel” – az igazság megdöbbentett

Egy titokzatos naptárbejegyzés először gyanút ébresztett benne, ám hamarosan kiderült, hogy a férje egészen más okból titkolózott előtte.

A laptop ott maradt nyitva a konyhaasztalon, pontosan azon a rohanós reggelen, amikor mindenki máshol járt már a fejében: Peti a suliba induló gyereket noszogatta, én a kávéfőzőt bűvöltem. Csak véletlenül néztem rá a képernyőre, mert le akartam csukni, és rátenni a töltőre, nehogy lemerüljön az akkumulátor. Egy böngészőablak volt nyitva benne, egy megosztott naptár, tele idegen nevekkel. Kata. Robi. Zsófi doktornő. Harmadik kör. Nem a mi közös naptárunk volt, amibe a gyerek fogorvosát és a nagyi születésnapját írjuk be, hanem egy teljesen másik, amiről fogalmam sem volt.

5 csillagjegy, akit próbára tesz október vége A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Álltam ott a kávéval a kezemben, és végigfutott rajtam valami hideg, ami nem is féltékenység volt elsőre, inkább zavar. Nem kutakodtam tovább, becsuktam a gépet, és egész nap azon járt az agyam, hogy ki az a Kata, miért van bejegyezve minden kedd este hétre, és miért nem mondott erről semmit a férjem, akivel tizenegy éve élünk együtt, és akiről azt hittem, tudok mindent, ami számít.

✨

Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

→

A Szerelem rovat legjobbjai minden csütörtökön a postaládádban Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.