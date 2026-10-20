október 20. Vendel napja Ma: 16°C Holnap: 21°C ☁️
október 20. Vendel napja Ma: 16°C Holnap: 21°C ☁️
Hogy reagálsz, ha valaki közbevág? A pszichológusok szerint ez a 3 reakció árulja el a valódi önbecsülésedet
Pexels

Címlap / Életmód / Lélek / Hogy reagálsz, ha valaki közbevág? A...

Hogy reagálsz, ha valaki közbevág? A pszichológusok szerint ez a 3 reakció árulja el a valódi önbecsülésedet

Farkas Izabella
Írta 2026.10.20.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Mit árul el rólad, ha valaki félbeszakít beszélgetés közben? Ismerd meg azt a 3 reakciót, amely az önbecsülésedről és a határaidról is sokat elmondhat.

Van, aki azonnal visszaveszi a szót, más inkább csendben marad, és olyan is akad, aki humorral oldja a kellemetlen helyzetet. Pedig az, ahogyan reagálsz, amikor valaki félbeszakít, sokat elárulhat arról, mennyire bízol önmagadban, és hogyan képviseled a saját határaidat. Három jellegzetes reakció is megmutathatja, milyen kapcsolatban vagy a saját önbecsüléseddel.

10 laktató diétás vacsora, ami után nem leszel éhes

1. Az azonnali visszahúzódás

Van, aki a közbeszólás pillanatában egyszerűen elhallgat. Nem vitatkozik, nem próbálja visszavenni a szót, hanem bólint, esetleg halványan elmosolyodik, és hagyja, hogy a beszélgetés a másik irányába forduljon. Elsőre ez tűnhet udvariasságnak, sőt, sokan büszkék is rá, hogy ők „nem csinálnak ügyet belőle”.

A probléma ott kezdődik, ha ez nem egyszeri alkalom, hanem állandó reflex. Az ilyen típusú visszahúzódás mögött gyakran az a mélyen beégett meggyőződés áll, hogy a saját mondanivalónk kevésbé fontos, mint a másiké, és hogy a konfliktus elkerülése mindig megéri a saját hang feladását. Ez a fajta alázatos meghátrálás hosszú távon azt erősíti meg bennünk, amit amúgy is hiszünk magunkról: hogy nem érdemes helyet foglalni a térben.

Olvass még a témában

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/3
Következő»
KisokosAngyalszámok111, 444, 777 jelentése
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Zsíros konyharuha? Ez a filléres trükk oldja meg

Ezeket olvassák most

13. havi nyugdíj 2027-ben: ennyi pénz érkezhet februárban, és ezt kell tudni a 14. haviról

13. havi nyugdíj 2027-ben: ennyi pénz érkezhet februárban, és ezt kell tudni a 14. haviról

Hogy reagálsz, ha valaki közbevág? A pszichológusok szerint ez a 3 reakció árulja el a valódi önbecsülésedet

Hogy reagálsz, ha valaki közbevág? A pszichológusok szerint ez a 3 reakció árulja el a valódi önbecsülésedet

5 csillagjegy, aki mellől elpártol a szerencse október végén

5 csillagjegy, aki mellől elpártol a szerencse október végén

Főszerepben a leggings: 5 őszi szett, amit tuti, hogy kipróbálok – lelőhelyekkel

Főszerepben a leggings: 5 őszi szett, amit tuti, hogy kipróbálok – lelőhelyekkel

A legrosszabb anyósok ebből a 3 csillagjegyből kerülnek ki – mi szóltunk!

A legrosszabb anyósok ebből a 3 csillagjegyből kerülnek ki – mi szóltunk!

Zsíros a tűzhelyed? Ezzel a módszerrel olyan lesz, mint újkorában

Zsíros a tűzhelyed? Ezzel a módszerrel olyan lesz, mint újkorában

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.