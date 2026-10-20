Hogy reagálsz, ha valaki közbevág? A pszichológusok szerint ez a 3 reakció árulja el a valódi önbecsülésedet

Van, aki azonnal visszaveszi a szót, más inkább csendben marad, és olyan is akad, aki humorral oldja a kellemetlen helyzetet. Pedig az, ahogyan reagálsz, amikor valaki félbeszakít, sokat elárulhat arról, mennyire bízol önmagadban, és hogyan képviseled a saját határaidat. Három jellegzetes reakció is megmutathatja, milyen kapcsolatban vagy a saját önbecsüléseddel.
1. Az azonnali visszahúzódás
Van, aki a közbeszólás pillanatában egyszerűen elhallgat. Nem vitatkozik, nem próbálja visszavenni a szót, hanem bólint, esetleg halványan elmosolyodik, és hagyja, hogy a beszélgetés a másik irányába forduljon. Elsőre ez tűnhet udvariasságnak, sőt, sokan büszkék is rá, hogy ők „nem csinálnak ügyet belőle”.
A probléma ott kezdődik, ha ez nem egyszeri alkalom, hanem állandó reflex. Az ilyen típusú visszahúzódás mögött gyakran az a mélyen beégett meggyőződés áll, hogy a saját mondanivalónk kevésbé fontos, mint a másiké, és hogy a konfliktus elkerülése mindig megéri a saját hang feladását. Ez a fajta alázatos meghátrálás hosszú távon azt erősíti meg bennünk, amit amúgy is hiszünk magunkról: hogy nem érdemes helyet foglalni a térben.
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