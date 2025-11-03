Ez az őszi program tölt fel leginkább – csillagjegyed szerint
Az ősz a változás, az elmélyülés időszaka, ami előkészíti az előttünk álló új kezdetet. A csillagjegyek is különböző energiákkal érkeznek ebbe a szezonba, emiatt a feltöltődésükhöz is más út vezet.

1/12 Kos

Kos
A Kosok továbbra is szeretnek aktívak maradni, amiről szerencsére nem is kell lemondaniuk a hideg hónapok beköszöntével. A jegy szülötteként téged is az izgalmas (és ősszel nagyobb kihívást jelentő) teljesítménytúrák, valamint a különféle, aktív tevékenységek kötnek le. Érdemes kipróbálnod valami újat, pl. a fallabdát, ami egyszerre elégíti ki a mozgásigényedet és a versenyzési vágyadat.

2/12 Bika

Bika
Számodra az őszi időszak olyannyira az elmélyülésről szól, hogy az esős napokon legszívesebben ki sem dugnád az orrodat. Ilyenkor szívesen húzódsz vissza otthonod kényelmébe, vagy mész el különféle wellness eseményekre. Valóban feltölt a spa, a termálfürdő, vagy akár csak néhány kozmetikai kezelés, masszázs – ezek a tevékenységek segítenek megnyugodni és újra feltöltődni.

3/12 Ikrek

Ikrek
Az Ikrek szívesen tanulnak és örömmel fedeznek fel bármit, erről pedig nem szeretnének lemondani ősszel sem. Ilyenkor érdemes beiktatnod valamilyen új hobbit, workshopot és persze érdemes aktívan böngészned az előadások, kiállítások listáját is, hiszen érdeklődésed nem hagy alább. Nem érdemes hagynod, hogy kreativitásod háttérbe szoruljon, mert az a mindennapjaidra is rányomja a bélyegét.

