Elképesztő, mennyi mindenre jó a fahéj illóolaj. Szájpenész, orrdugulás, keringés…

Már évszázadokkal ezelőtt felfedezték a fahéj keringéssegítő hatását, ezért használják masszázs olajokhoz is. A fahéjas olaj a bőrbe masszírozva vérbőséget okoz és ellazítja az izmokat.



A kivonat nagyon erős, ha az illóolajat hígítás nélkül kenjük magunkra, irritáló, égő érzést okozhat, de minimum viszkető, csípő érzést és kipirosodást még annak is, aki nem allergiás rá. Ezért fontos, hogy csak kiegészítőként hatóanyagként használd együtt más olajokkal, mint például a csipkebogyó, jojoba, mandula vagy kókusz olaj. (Egy csészényi olajba elég egy-két cseppet tenni a fahéj illóolajából)



