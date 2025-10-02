Tudtad, hogy a fahéj illata csökkenti a lámpalázat? 5 fűszer különös hatással
iStock

Címlap / Életmód / Egészség / Tudtad, hogy a fahéj illata csökkenti a...

Tudtad, hogy a fahéj illata csökkenti a lámpalázat? 5 fűszer különös hatással

Farkas Izabella
Írta 2025.10.02.

A fűszerek nem csupán ízletesebbé varázsolják ételeinket, hanem különös hatásukkal életünk különböző területein is segítséget nyújthatnak. Gondolkoztál már azon, hogy a konyhádban található alapanyagok egy része hogyan befolyásolhatja hangulatodat vagy közérzetedet? Vizsgáljuk meg, melyik öt fűszer rendelkezik ezek közül különleges tulajdonságokkal, amelyek pszichológiai vagy fiziológiai hatásaink javára válhatnak.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

Fahéj: A stresszoldó fűszer

Unsplash

Nem túlzás azt állítani, hogy a fahéj illata képes csodákra. E fűszer kivételesen sokoldalú, nem csak az ünnepi sütemények elengedhetetlen összetevője. Egyes kutatások szerint a fahéj illata segít csökkenteni a szorongást és mérsékelni a stressz tüneteit, különösen azok körében, akik vizsgaszituációk előtt állnak. A hasonló hatás eléréséhez elég csupán néhány percig Szentelt időt tölteni ezzel az illattal.

Noha a szorongás eredetű panaszokra még további kutatások szükségesek, a fahéjas aroma már most is ismert nyugtató hatásáról. Ha legközelebb egy fontos megmérettetés előtt állsz, próbálj meg pár percet eltölteni egy fahéjillatú szobában, vagy fogyassz el egy finom fahéjas teát, hogy megnyugodj és összpontosíts.

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

Még mindig pollen vészhelyzet van. Így készülj fel!

Még mindig pollen vészhelyzet van. Így készülj fel!
Vajúdó nők legviccesebb mondatai – Szülésznők mesélnek

Vajúdó nők legviccesebb mondatai – Szülésznők mesélnek
Van 6 alaptörvény, ami a sorsunkat irányítja

Van 6 alaptörvény, ami a sorsunkat irányítja
Ha száraz az orrod és feszült vagy, ez történik a testedben

Ha száraz az orrod és feszült vagy, ez történik a testedben
A fehér csodaital: immunerősítő és rákmegelőző

A fehér csodaital: immunerősítő és rákmegelőző
Álom emlékezés. Hatásos módszerek, amikkel előhívhatod az álmaidat

Álom emlékezés. Hatásos módszerek, amikkel előhívhatod az álmaidat
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK