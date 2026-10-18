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Estére bedagad a lábad? Ezekkel enyhíthetsz a vizesedésen
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Estére bedagad a lábad? Ezekkel enyhíthetsz a vizesedésen

Váradi Petra
Írta 2026.10.18.
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Estére megdagad a bokád, és nehéznek érzed a lábad? Mutatjuk, milyen egyszerű módszerek enyhíthetik a vizesedést, és mikor érdemes orvoshoz fordulni.

Ha estére szorosabb lesz a cipőd, megduzzad a bokád, vagy nehéznek érzed a lábad, előfordulhat, hogy folyadék halmozódik fel a szövetekben. Ezt ödémának nevezik, és többek között a hosszan tartó ülés, az egész napos állás vagy a meleg időjárás is hozzájárulhat a kialakulásához. A kellemetlenségen néhány egyszerű módszer is enyhíthet, de fontos, hogy a visszatérő vagy megmagyarázhatatlan duzzanat okát is tisztázd.

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Miért dagadhat be estére a lábad?

A lábdagadás gyakori oka, hogy a gravitáció hatására a folyadék könnyebben összegyűlik az alsó végtagok szöveteiben. Ha sokat ülsz vagy állsz egy helyben, a vádli izmai kevésbé segítik a vér visszaáramlását a szív felé, ami hozzájárulhat a boka és a lábfej duzzanatához. A meleg időben az erek kitágulnak, ezért ilyenkor szintén feltűnőbbé válhat a vizesedés.

A lábdagadás hátterében azonban más okok is állhatnak, például bizonyos gyógyszerek mellékhatásai, vénás keringési problémák, illetve szív-, vese- vagy májbetegségek.

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Ha a duzzanat rendszeresen visszatér, nem múlik el pihenésre, vagy egyre erősebbé válik, érdemes orvoshoz fordulni!

Nő lábfájdalommal
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