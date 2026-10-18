Estére bedagad a lábad? Ezekkel enyhíthetsz a vizesedésen

Ha estére szorosabb lesz a cipőd, megduzzad a bokád, vagy nehéznek érzed a lábad, előfordulhat, hogy folyadék halmozódik fel a szövetekben. Ezt ödémának nevezik, és többek között a hosszan tartó ülés, az egész napos állás vagy a meleg időjárás is hozzájárulhat a kialakulásához. A kellemetlenségen néhány egyszerű módszer is enyhíthet, de fontos, hogy a visszatérő vagy megmagyarázhatatlan duzzanat okát is tisztázd.
Miért dagadhat be estére a lábad?
A lábdagadás gyakori oka, hogy a gravitáció hatására a folyadék könnyebben összegyűlik az alsó végtagok szöveteiben. Ha sokat ülsz vagy állsz egy helyben, a vádli izmai kevésbé segítik a vér visszaáramlását a szív felé, ami hozzájárulhat a boka és a lábfej duzzanatához. A meleg időben az erek kitágulnak, ezért ilyenkor szintén feltűnőbbé válhat a vizesedés.
A lábdagadás hátterében azonban más okok is állhatnak, például bizonyos gyógyszerek mellékhatásai, vénás keringési problémák, illetve szív-, vese- vagy májbetegségek.
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