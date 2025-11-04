Óriási, ami ebben az évtizedben történik a testeddel

Ez az az időszak, amikor még fiatalnak érezzük magunkat, tele vagyunk energiával, és szinte eszünkbe sem jut az öregedés. Kicsit úgy érezzük, hogy mi ezt nem is tapasztaljuk meg, olyan távoli még ez az időszak az életünkben. De valójában apróbb változásokra már ekkor is sor kerül, csak nem veszed észre!



A csontjaid megállnak a növekedésben, vagyis magasabb már nem leszel a jelenleginél, és a kollagéntermelés szintje is lecsökken a szervezetedben, sokaknál pedig ekkor jelennek meg az első bölcsességfogak.



Szakértők szerint 20 év felett kellene elkezdeni jobban odafigyelni arra, mit eszel, és hogyan élsz, mennyire vagy az egészséges életmód híve. Ugyanis lehet, hogy ekkoriban még nincs rajtad szinte semmilyen súlyfelesleg, így bátran eszel például gyorskaját, de sajnos ennek eredményét a 30. életéved körül fogod látni magadon. Úgyhogy próbálj meg több olyan ételt fogyasztani, ami magasabb kollagénszinttel bír: például szárnyasokat, zselatint, fekete áfonyát vagy galagonyát.



