Elképesztő szám: a napunk 90%-ában automata üzemmódban létezünk

Játszd le újra gondolatban a ma reggeledet! Felkeltél, megmostad a fogadat, főztél egy kávét, rápillantottál a telefonodra… aligha gondoltál arra, hogy most éppen mennyire vagy jelen az életedben!
A tudósok arra jutottak, hogy a napunk 88–90%-ában teljesen automata üzemmódban működünk, vagyis a döntéseink és cselekvéseink többségét szinte gondolkodás nélkül, rutinból végezzük. Ez elsőre talán sokkolóan hangzik, de valójában sok mindent megmagyaráz. Például azt, hogy miért érezzük úgy, hogy telnek a napok, a hetek, sőt az évek is, miközben alig emlékszünk valamire a saját életünkből…
Amikor az agyunk spórol az energiával
A Dél-Karolinai Egyetem viselkedéstudósai 105 embert követtek nyomon egy héten át. A résztvevők naponta hatszor kaptak üzenetet, amiben azt kellett megírniuk, éppen mit csinálnak, és mennyire érzik automatikusnak a tevékenységüket. Az eredmény? Az esetek közel 90%-ában a cselekvés szinte teljesen tudattalanul zajlott.
Nekem jelentőrészt kötetlen a munkaidőm és azt tudom mondani, hogy alapvetően nagyon rugalmas a napi rutinom. Talán pont a korlátozó keretek hiánya miatt érzem igazán, mennyire sokszor működünk automatikusan. Hiszen, ha akarnám, minden napom lehetne más és más. Dönthetnék úgy, hogy holnap szabadnapot tartok, holnapután pedig beülök a cukrászdába és onnan írok, vagy éppen este 9-kor állok neki a feladataimnak. Azonban még így is észrevettem, hogy kialakítottam egy teljesen logikus és kézenfekvő rutint saját magam és a családom számára. De amikor tényleg beáll egy rendszer, az rövid idő után frusztrálóvá válik számomra. Ilyenkor az az érzésem támad, hogy egy láthatatlan sínre került az életem – ami sokaknak megnyugvást jelent, nekem viszont felgyorsítja a napjaimat, ami elképesztő módon tud zavarni.